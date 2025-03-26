Европа передумала отправлять миротворцев в Украину: что будут делать взамен — Reuters

Франция и Великобритания разрабатывают новые форматы поддержки Украины.

Европейские страны пересматривают свои подходы к поддержке Украины, меняя акцент от возможной отправки войск на альтернативные варианты помощи. Такое решение предопределено политическими и логистическими вызовами, а также реакцией России и США на подобные инициативы.

Как сообщает Reuters, Франция совместно с Великобританией разрабатывает новые стратегии поддержки Украины. Пока еще остается неизвестным, о каких именно шагах может идти речь.

Для их обсуждения в четверг, 27 марта, Париж примет представителей из 30 стран, входящих в так называемую "коалицию желающих". Ожидается, что встреча поможет конкретизировать возможные форматы поддержки.

Ранее Париж и Лондон работали над инициативой отправки тысяч военных в Украину для обеспечения возможного прекращения огня. Однако сейчас, по словам дипломатов, этот сценарий становится все менее реалистичным.

"От идеи введения войск постепенно отказываются, зато рассматривают более прагматические варианты", — отметил один из европейских дипломатов.

Другой чиновник подчеркнул, что на фоне перемен на фронте и позиции нынешней администрации США отправка войск в Украину потеряла привлекательность.

Высокопоставленный европейский чиновник по вопросам обороны сказал, что, несмотря на то, что внимание смещается с идеи европейских ботинок на местах, "это не означает, что у отдельных стран нет солдат, развернутых в Украине для обучения и другой поддержки".

Но даже если большие европейские сухопутные силы сейчас не считаются вероятными, планы остаются открытыми. В концептуальном документе для саммита, с которым ознакомилось Reuters, говорится о возможных будущих силах поддержки в Украине "как часть будущего мирного урегулирования и при поддержке Соединенных Штатов".

Украина неоднократно заявляла, что любое мирное соглашение должно предусматривать надежные гарантии безопасности от Запада, чтобы сделать невозможными новые атаки со стороны России.

Со своей стороны, Москва резко выступает против любых инициатив НАТО по военному присутствию в Украине.

Ранее "Телеграф" писал о том, что договоренности между США, Россией и Украиной о безопасном судоходстве в Черном море и ограничении ударов по энергетической инфраструктуре вызвали волну критики среди украинских политиков, экспертов и общественных деятелей. Большинство из них считают, что соглашение одностороннее, а уступки сделала только Украина.