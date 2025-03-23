Незабутні враження гарантовано. 5 локацій, куди можна з'їздити з дітьми зі Львова на весняних канікулах

Це і розваги для дітей, і можливість відпочити для батьків

У Львові стартують весняні канікули в школах 24 березня та триватимуть до 30 березня. Це гарна нагода відпочити сім’єю та провести час з користю.

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав 5 локацій, куди слід поїхати. Місця розташовані в радіусі 100 кілометрів.

Меденицький зоопарк "Лімпопо"

Цей компактний зоопарк розташований у селищі Меденичі, що в 35 кілометрах від обласного центру. Там живуть представники фауни з усього світу: у парку можна побачити левів, тигрів, верблюдів, лам, мавп та інших тварин. Навесні прогулянки особливо приємні — немає виснажливої спеки, а мешканці зоопарку стають активнішими.

Для дітей є контактна зона, де вони можуть погодувати кіз або поні. Також на території облаштовано сектор для перекусу, що робить відвідування зручним для сімейного відпочинку.

Мотузковий парк у "Бухті Вікінгів"

Комплекс знаходиться за 12 кілометрів від Львова, поблизу Старого Села. Для відпочинку пропонує мотузкові маршрути різного рівня складності, які підходять як для малечі, так і для підлітків. Навесні тут можна гуляти лісовими стежками, а після активних розваг — розслабитися в альтанках або покататися на велосипеді.

Приємним бонусом є кінний клуб, де діти мають можливість випробувати себе в верховій їзді.

Музей "Шевченківський гай" у Львові

Музей під відкритим небом точно вартий вашої уваги! Він містить старовинні будинки, церкви та господарські споруди з різних регіонів заходу України. Навесні територія наповнюється життям, прогулянки серед дерев і пагорбів дають змогу насолодитися природною красою. Це цікавий і пізнавальний досвід для всієї родини.

Крім того, фахівці проводять майстер-класи для дітей (наприклад, з розпису писанок, плетіння чи ліпки з глини).

Розважальний центр "Wonder Land"

Це затишний сімейний центр, що пропонує безліч атракціонів для дітей і дорослих: батути, лабіринти, тюбінг, гірки, творчі зони, мультимедійний кінозал. Розташований у місті Стрий.

Також тут є сімейне кафе зі смачними стравами та літня тераса на даху, з якої відкривається краєвид на місто, а також BBQ-меню. Це ідеальне місце для активного відпочинку, дитячих свят з аніматорами та просто комфортного проведення часу в історичному центрі Львівщини.

Ведмежий притулок "Домажир"

Притулок поблизу села Жорниська, що лише за 20 км від Львова, є реабілітаційним центром для ведмедів, що потрапили в неволю. Тут діти та дорослі мають можливість дізнатися про життя цих величних тварин, спостерігаючи за ними в природному середовищі, на безпечній відстані. Центр також пропонує прогулянки по мальовничих лісових стежках, де можна насолодитися відчути лісову тишу. Крім того, для відвідувачів проводяться цікаві екскурсії, адаптовані для маленьких гостей, що робить цей ведмежий притулок ідеальним місцем для сімейного відпочинку на свіжому повітрі.

Ці місця чудово підходять для весняних канікул, оскільки поєднують розваги для дітей і можливість відпочити для батьків, а природа навколо Львова в цей час буде тішити око.

Раніше "Телеграф" повідомляв, в Києві також ось-ось розпочнеться сезон канікул. Чим "зайняти" дитину на перерві в Києві та як спланувати цей час так, щоб діти не сиділи цілий тиждень уткнувшись у монітори гаджетів? Ми зібрали декілька цікавих варіантів.