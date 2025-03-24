Коні, цікава наука та спортивний табір. Як в Одесі розважити дитину на весняних канікулах

Розваги є на будь-який смак та вік

Весняні канікули 2025 стартували в Україні, для більшості школярів вони триватимуть з 24 по 30 березня. Тижневий відпочинок мають також учні Одеси.

"Телеграф" зібрав варіанти, як можна розважити дітей на весняних канікулах в Одесі. Активності можна знайти на різний смак.

Весняний спортивний табір "Чемпіон"

Проводиться з 24 березня по 4 квітня для дітей 7-16 років. Табір працюватиме з понеділка по п’ятницю з 09:30 до 17:00.

Кожен день у таборі дітям забезпечать насичену програму. Вона поєднає спорт, творчість та ігри, що розвивають. У програмі, крім спорту, англійська та іспанська, творчі майстер-класи, козацькі розваги.

Які активності чекають на учасників табору:

футбол, баскетбол, волейбол, рухливі ігри та естафети

спортивні челенджі на швидкість, силу, витривалість та кмітливість

танцювальні флешмоби та бойові мистецтва – від тхеквондо до бойового гопака

командні ігри, що допоможуть знайти нових друзів та навчитися працювати в групі

SkyPark — найбільший дитячий батутний парк

SkyPark пропонує батутні зони, тарзанку, пінг-понг, аєрохокей, віртуальну реальність і спортивні випробування — кожна дитина знайде заняття по душі. Неймовірні емоції гарантовано. Парк пропонує акцію до весняних канікул — знижку на вхідний квиток для школярів з 24 по 26 березня.

Кінний клуб "Богнатово"

Дітям віком 7-16 років, які люблять коней та цікавляться верховою їздою пропонують провести весняні канікули у кінному клубі "Богнатово" за 50 км від Одеси по Київській трасі. Дати — 24-28 березня.

У програмі:

щоденні тренування верхової їзди

догляд за кіньми та знайомство з їхнім світом

квести, ігри, творчі майстер-класи

свіже повітря, природа та незабутні емоції

Музей Науки

Розташований за адресою Аркадійська алея, 1, музей пропонує школярам на весняні канікули поринути у цікавий світ фізики та хімії. Після цієї пригоди вони будуть впевнені, що ці науки захопливі та зовсім не нудні. На весняні канікули музей підготував веселі експерименти та шоу для компанії друзів.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим зайняти дитину на канікулах у Києві. Далеко від столиці їхати не знадобиться.