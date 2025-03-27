Шансов нет: какие предприятия точно не забронируют мужчину

Если предприятие не выполняет мобилизационное задание, то и предоставлять бронь оно не может

Военнообязанные мужчины в Украине могут быть забронированы предприятиями, где они работают. Но предприятия должны соответствовать определенным критериям.

Предприятие может забронировать работников только тогда, когда оно приступило к выполнению мобилизационной задачи. Об этом сообщил начальник отдела военного учета и бронирования Николаевского областного ТЦК и СП Олег Чуб, комментируя два постановления по бронированию работников.

То есть предприятие документально оформить бронирование работникам не может, если оно не начало выполнять мобилизационное задание.

Кроме того, он отметил, что все бронирования, которые были предоставлены решением Минэкономики или через "Дію" (Ред. в укр. вар.), действуют до 31 марта текущего года.

"То есть такие предприятия должны пройти подтверждение критичности и перебронировать своих работников. Если они этого не сделают, то 31 марта их отсрочка потеряет силу", — резюмировал начальник отдела воинского учета и бронирования Николаевского областного ТЦК и СП.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кого из мужчин в Украине призовут на службу с 1 апреля.