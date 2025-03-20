Чи стане угода про копалини гарантією безпеки України. В Раді пояснили нюанси

Документ має пройти тривалий шлях, каже голова комітету

Очікувана угода про копалини може стати своєрідною економічною гарантією безпеки України з боку США. Тому що американці більшою мірою схильні захищати ті країни, де мають економічні інтереси.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів нардеп від "Слуги народу", голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Олександр Мережко. Він пояснив, чому українська дипломатія зацікавила президента США Дональда Трампа нашими стратегічними ресурсами..

Більше читайте у публікації: "Ситуація не така вже і погана: нардеп від "Слуги народу" про перемовини, "червоні лінії" і нобелівку для Трампа".

Політик каже, що було б набагато гірше, якби Трамп взагалі не був зацікавлений в Україні. Він – бізнесмен, тому треба враховувати його специфічний світогляд. Але тут є практичні питання.

— По-перше, ми маємо тільки міжнародну угоду, яка не є міжнародним договором. Вона ще й не підписана. І вона є доволі абстрактною, загальною. Йдеться про те, що сторони будуть вести подальші перемовини стосовно укладення повноцінного міжнародного договору з усіма деталями, — пояснив голова парламентського комітету.

За його словами, недостатньо навіть укласти міжнародний договір. Його реалізація залежить від імплементації в національному законодавстві. Очевидно, що треба буде приймати відповідне законодавство, а це дуже довгий шлях.

— По-друге, почати видобувати українські стратегічні ресурси американські компанії зможуть лише після завершення війни. Тому говорити, що це надійна стовідсоткова гарантія безпеки, я б не наважився. Це певна гарантія безпеки, але вона не така потужна, як членство в НАТО. Це добре, але цього недостатньо, — додав Олександр Мережко.

Нагадаємо, раніше він назвав "Телеграфу" п’ять сфер російської економіки, санкції проти яких будуть дуже чутливими для Путіна.