Вашингтон міг націлитися на рідкісноземельні метали ще однієї країни: що дізналися ЗМІ

Битва за ресурси: США можуть укласти угоду про корисні копалини зі ще однією країною.

США розглядають можливість підписання угоди про доступ до рідкоземельних металів зі ще однією країною. Йдеться про Демократичну Республіку Конго (ДРК).

Як повідомляє Financial Times, сторони вже провели попередні переговори, які можуть призвести до нового стратегічного партнерства у сфері видобутку корисних копалин.

ДРК, яка володіє значними запасами міді, кобальту та урану, ініціювала переговори, запропонувавши Вашингтону права на розвідку родовищ в обмін на підтримку уряду президента Фелікса Чісекеді. Угода може зміцнити його позиції на тлі конфлікту у східній частині країни, де бойовики M23, які, за даними міжнародних спостерігачів, отримують підтримку з Руанди, захопили стратегічно важливі території, включаючи міста Гома та Букаву.

За даними джерел, переговори останніми днями стали більш інтенсивними, хоча угода ще перебуває на початковому етапі.

Представник Держдепартаменту США зазначив, що Вашингтон зацікавлений у співпраці з ДРК, враховуючи її багаті поклади критично важливих корисних копалин.

"Таке партнерство сприятиме економічному розвитку обох країн, створенню робочих місць і посиленню інтеграції у глобальні ланцюги поставок", — додали у відомстві.

Окрім прав на видобуток, конголезька сторона розглядає можливість співпраці у сфері оборони. У листі конголезького сенатора П’єра Канди Каламбаї до держсекретаря США Марко Рубіо йдеться про запит щодо американської підтримки в навчанні та оснащенні збройних сил ДРК.

Ця потенційна угода є частиною ширшої стратегії США щодо забезпечення доступу до рідкоземельних металів, необхідних для високотехнологічної промисловості та енергетичного переходу.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Україна не перша країна, від якої Трамп вимагає кабальну угоду про рідкоземельні метали. Історія має тендецію до повторення: під час першого президентського терміну Трампа він обговорював угоду про корисні копалини з тодішнім урядом Афганістану.