Трамп хочет все? Депутат раскрыл основные условия соглашения по поводу полезных ископаемых

Соглашение имеет 18 разделов

Нардеп Ярослав Железняк обнародовал содержание соглашения о полезных ископаемых, которое 23 марта США направили Украине. Текст документа имеет множество спорных условий. По словам депутата, этот вариант соглашения – ужас.

Как отметил Железняк в Telegram, соглашение имеет 58 страниц и 18 разделов. Украина получила документ еще 23 марта, но дальнейшая его судьба пока не известна.

"Сразу говорю это не финальный (!!!) документ. И я надеюсь, украинская сторона будет требовать и добьется значительных изменений к нему. Но текст, который я видел, это прям УЖАС. Все 18 разделов… Это уже не рамочный меморандум о намерениях (который был до скандальной встречи в Овальном кабинете"). Это прямое и очень четкое соглашение. И оно не в нашу сторону", — пишет депутат.

Основные тезисы соглашения о полезных ископаемых:

в управлении должно быть 5 человек и трое из них от США (т.е. большинство), еще и с полным правом вето.

в соглашении идет речь о всех ископаемых: нефть, газ, добывающие минералы и т.д.

соглашение охватывает всю территорию Украины.

добыча будет осуществляться государственными и частными компаниями.

деньги сразу конвертируются в валюту.

денежный фонд выводится за границу, а если по какой-то причине со стороны Украины он не дошел, доплачивается комиссия.

вклад США — уже предоставлена Украине помощь с 2022 года.

сделка бессрочна. Сроки могут устанавливать только США.

права "первой ночи" на все новые инфраструктурные проекты и право вето на продажу ресурсов другим странам.

о гарантиях безопасности ничего не указано.

Нардеп отмечает, что это не финальный вариант документа, но уже сейчас Украина понимает его суть. Президент США Дональд Трамп хочет получить выгодные условия на основании помощи, оказываемой с 2022 года.

Информацию о предоставлении Украине нового предложения по соглашению по недрам подтверждал и американский министр финансов Скотт Бессент. Он считает, что уже на следующей неделе этот документ может быть подписан.

"Могу сказать, что мы передали полный документ по экономическому партнерству, который украинская сторона сейчас рассматривает. Мы надеемся перейти к полноценным переговорам и, возможно, даже подписание на следующей неделе. Первый документ был соглашением на четыре страницы. Мы воспользовались временным промежутком для подготовки полного соглашения. Я уверен, что он будет подписан вскоре", — сказал министр.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Вашингтон мог нацелиться на редкоземельные металлы еще одной страны.