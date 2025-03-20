Тепер тут живе посол США, а раніше була богадільня: де побачити цей 200-літній будинок (фото)

Колишня оселя відомого українського ювеліра Самсона Стрельбицького пережила пожежу 1811 року, була богадільнею, а сьогодні є резиденцією Посла США в Україні

Серед багатьох історичних споруд Києва особливе місце посідає житловий будинок на вулиці Покровській, 5, збудований у 1808 році. Ця архітектурна пам'ятка доби пізнього класицизму не лише вражає своєю елегантністю, але й зберігає в собі понад двохсотрічну історію міста.

Історична цінність будинку пов'язана насамперед з ім'ям Самсона Івановича Стрельбицького – визначного українського ювеліра, який зробив неоціненний внесок у розвиток ужиткового мистецтва України кінця XVIII – початку XIX століття. Днями науковці знайшли в проваллі на столичному Печерську підвали його майстерень. У тому будинку родина жила до 1832 року.

Майстер виконував замовлення для найвизначніших святинь Києва – Києво-Печерської лаври та Михайлівського Золотоверхого монастиря, створюючи вишукані срібні царські врата, оклади ікон та інші предмети церковного вжитку.

Архітектурна перлина Подолу

Триповерховий цегляний будинок з прямокутним планом і ґанком є яскравим прикладом класицистичної архітектури початку XIX століття. Головний фасад вирізняється симетричністю та тридільною композицією, центральною частиною якої є величний портик зі здвоєних колон тосканського ордера, увінчаний трикутним фронтоном.

Бічні крила фасаду майстерно розчленовані пілястрами, а антаблемент прикрашений вишуканими тригліфами та круглими медальйонами. Будівля має вальмовий дах, критий черепицею, та коридорне двобічне планування, що характерно для житлових будинків того періоду.

Славетні мешканці та власники

Після масштабної пожежі 1811 року, яка спустошила значну частину Подолу, садибу передали в оренду під казенну аптеку. Згодом, у 1842 році, її придбав купець В. Бугаєв, а в 1883 році власником став відомий київський благодійник Михайло Дегтерьов.

З ім'ям Михайла Дегтерьова пов'язаний новий етап у історії будівлі. Відомий меценат, народжений у Києві, відкрив у цьому будинку Подільську богадільню для немічних православних християн, яка розпочала свою роботу в листопаді 1883 року. Благодійна діяльність Дегтерьова не обмежувалася лише цим закладом – він також заснував "Будинок для вдів" у 1892 році та фінансував будівництво церкви на території Олександрівської лікарні.

Від радянських часів до сьогодення

Також в садибі розміщувався госпіталь. 1917 року після революції будинок закрили. 1928 року садибу перетворили на комунальний житловий будинок для 25 сімей. А 1982 року розпочато реконструкцію. Під час виконання цих робіт було знайдено фрагменти кам'яного муру, керамічні витвори, вироби зі скла, металу, каміння. Все це зараз виставляється у вітальні будинку.

Визначною подією в новітній історії будинку стали ремонтно-реставраційні роботи, проведені у 1984-85 та 1994-97 роках під керівництвом архітекторів С. Артюха, В. Отченашка та В. Хромченкова. Завдяки їхнім зусиллям будівлі було повернуто майже первісний вигляд, що дозволило зберегти її автентичність.

Сьогодні історичний будинок на вулиці Покровській, 5, слугує резиденцією Посла США в Україні, поєднуючи в собі минуле та сучасність, українську історію та міжнародну дипломатію.

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