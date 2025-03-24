Чорти на фасадах і не тільки: що приховує найкрасивіший будинок в Києві та де його знайти (фото)

Це архітектурна перлина з понад столітньою історією, оповита містичними легендами та розповідями про угоди з нечистою силою

Якщо ви колись гуляли вул. Володимирською у Києві, то ймовірно задивлялися на розкішний будинок на розі з Прорізною. Той самий, з диявольськими масками на фасаді

Це колишній прибутковий дім Сироткіна. Місце, де панувала розкіш, плелися інтриги і виникла купа міських легенд. "Телеграф" розповідає, чому цей будинок – один з найкрасивіших і найзагадковіших у Києві.

Як з’явився будинок Сироткіна у Києві

Ця історія в далекому 1899-му. Ділянку купив собі один пан, Григорович-Барський, і подарував її сину. Той вирішив, що Київ гідний чогось неймовірного, і задумав звести тут найвражаючий будинок в місті. Запросив відомих архітекторів – Карла Шимана і Олександра Гілевича. Але щось пішло не так, грошей не вистачило, і недобудову виставили на торги.

На допомогу прийшов купець Сироткін. Він придбав довгобуд і таки довів його до ладу. Вже в 1902-1903 роках Київ отримав справжню перлину.

У будинку все було обладнано за останнім словом техніки. На його поверхах розмістилися і магазини, і аптека, і навіть мебльовані кімнати "Палермо". А ще – кондитерська "Маркіз", де напевно збиралася вся київська богема.

Після смерті Сироткіна дім перейшов до його дружини. На той час, між іншим, він був найвищим у Києві – цілих 42,5 метри!

Дияволи на фасаді та містичні історії

Ви, певно, помітили дивні маски на третьому поверсі. Ті що з рогами, крилами… Кажуть, що це не просто так. Ходили плітки, що купець нібито уклав угоду з нечистою силою, щоб його дім завжди був першим у місті. Інші ж вважають, що у всьому винен архітектор Шиман, про якого говорили всяке.

Родзинкою будинку довго була баня у стилі ренесанс з ліхтариком і шпилем, але її втратили у 50-х роках, а відновили вже в 90-х. Ще одна цікавинка – скульптурна композиція з двох напівлежачих жіночих постатей під карнизом. Хай там що, але легенди додають будинку особливого шарму.

Що було з будинком далі

Після революції будинок націоналізували. За радянської влади тут були різні заклади: ресторан "Спартак", потім відоме кафе "Чайка" (яке згодом стало рестораном "Лейпциг"). Ну і, звісно, магазини та аптека.

А в кінці 20 століття будинок почав занепадати. У 1992-му там навіть була пожежа. На щастя, в кінці 90-х його відреставрували, і він знову став красенем.

Вже у 2000-х будинок переходив з рук в руки, планували готель зробити, але так нічого і не вийшло. Зараз він стоїть порожній.

Але, попри все, будинок Сироткіна – це все ще видна пам'ятка Києва. Це історія, архітектура і трохи містики. Тож, якщо будете поруч, обов'язково зупиніться і подивіться на нього уважніше. Може, і вам пощастить розгадати його таємниці.

Раніше "Телеграф" розповідав про ще один 200-літній будинок у Києві. Тепер тут живе посол США, а раніше була богадільня.