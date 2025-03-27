Зеленский назвал страны Европы, которые должны быть за столом переговоров с Россией

Переговоры с Россией: кто будет представлять Европу и почему.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Великобритания и Франция будут представлять интересы Европы на переговорах с Россией по завершению войны.

Об этом он сообщил 27 марта на пресс-конференции в Париже. Президент Зеленский подчеркнул, что Украина имеет четкую позицию: "Европа обязательно должна быть за столом переговоров по завершению войны. Альтернатив этому не существует", — подчеркнул он.

По словам Зеленского, из-за того, что Европа очень большая, она должна иметь конкретное представительство на таких переговорах. В ходе сегодняшнего саммита в Париже была достигнута договоренность с партнерами, что Европу будут представлять Франция во главе с президентом Эмманюэлем Макроном и Великобритания, которую представляет премьер-министр Кир Стармер. В то же время Германия, скорее всего, не будет участвовать в этом процессе.

Германия сейчас сосредоточена на своих внутренних политических процессах. Согласно статье 69 Основного закона Германии канцлер и министры прекращают свою деятельность в день первого заседания нового Бундестага. Заседание состоялось 25 марта, после чего правительство страны лишилось полномочий.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер обратился к Олафу Шольцу и 14 министрам с просьбой остаться в должности еще на несколько недель в статусе временного правительства.

Ожидается, что новое правительство будет сформировано к Пасхе, 20 апреля. Об этом ранее заявил Фридрих Мерц – лидер политической силы, получившей наибольшую поддержку на выборах.

Какую роль будут играть Франция и Великобритания?

Решение о том, что Париж и Лондон будут представлять интересы Европы в переговорах с Россией, было принято после консультаций на международном уровне. Франция и Великобритания являются странами-гарантами безопасности Украины и ключевыми участниками дипломатических процессов войны.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Эммануэль Макрон по итогам саммита "Коалиции желающих", на котором лидеры около 30 государств обсуждали, в частности, будущую модель украинской армии и возможное размещение контингента в случае перемирия, предложил ввести в Украину "силы сдерживания". Они могут стать дополнением к миротворцам.