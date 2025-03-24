"Докопатися до кожної коми": як і навіщо Кремль планує затягувати мирні переговори, дізналися ЗМІ

Кремль намагається виграти час і розраховує, що США почнуть тиснути на Київ

Мирні переговори щодо України росіяни за наказом Путіна навмисно затягують. Мета проста – захопити якомога більше українських земель до можливого перемир'я.

Кремль вважає, що США зрештою змусять Україну віддати окуповані території. Про це пише The Moscow Times.

Видання поговорило з чотирма джерелами, які знають про плани російської влади. За їхніми словами, Путін наказав своїм перемовникам "чіплятися до кожної коми" в документах про мир. Один російський дипломат, який не назвав свого імені, прямо сказав журналістам: "Час зараз грає на нас".

Кремль сподівається, що Америка закриє очі на те, що російські війська й далі наступатимуть на фронті. Росія також розраховує, що США почнуть тиснути на Київ і вимагати, щоб українські війська пішли з усіх територій, які Росія вважає своїми. Особливо з Херсонської та Запорізької областей, де українці все ще контролюють частину земель.

Чиновник, близький до Путіна, розповів, що для Росії дуже важливо втримати ці області, бо їх уже вписали в російську Конституцію, пише видання. Він також сказав, що Росія може захопити шматки Дніпропетровської чи Сумської областей, а потім запропонувати обміняти їх на повний контроль над Херсоном і Запоріжжям.

Російські дипломати переконані, що Америці не так важливо, де саме проходитиме лінія між Україною та окупованими територіями. Цим, нібито, і хоче скористатися Путін.

Нагадаємо, 23 березня в Ер-Ріяді пройшли переговори між представниками України та США. Мова зокрема йшла про взаємне припинення ударів по портах.

У понеділок, 24 березня, американська делегація почала черговий раунд переговорів з росіянами. Про результати зустрічі поки що не повідомлялося, ЗМІ очікують на закінчення перемовин.

Раніше "Телеграф" писав, що Пєсков казав про мирні переговори, співпрацю з США та миротворців з Європи. За його словами, можливості для співпраці Росії та США дуже великі.