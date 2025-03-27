Жінка побила чужу дитину через сварку з власними дітьми: що вирішив суд

Дитина отримала легкі тілесні ушкодження

На Сумщині матір трьох дітей покарали за напад на чужу дитину. Жінка вдарила хлопчика пластиковою трубою на дитячому майданчику.

Дитина отримала синці на голові та нозі. Про це йдеться у вироку Ковпаківського районного суду міста Суми.

Інцидент стався 2 серпня 2024 року близько 21:30 увечері. Підсудна побачила на майданчику хлопчика, якого звинувачувала у конфлікті з її дітьми. Під час суперечки жінка схопила пластикову трубу та вдарила дитину по нозі, а коли хлопчик спробував втекти, наздогнала його та вдарила по голові.

У суді обвинувачена пояснила свої дії емоційним станом. За її словами, діти прибігли додому і скаржилися, що хлопчик їх ображає. Вона вийшла поговорити з ним, але він начебто поводився зухвало, нецензурно висловлювався та плював у її бік.

Судово-медична експертиза встановила, що дитина отримала легкі тілесні ушкодження. Психолог, який працював з хлопчиком, зазначив, що подія спричинила йому психологічну травму.

Суд визнав жінку винною за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України та призначив їй штраф у розмірі 850 гривень. Крім того, із неї стягнули 5000 гривень моральної шкоди та 2000 гривень на оплату правової допомоги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що справу про напад на журналістів "Схем" у "Укрексімбанку" закрили. Стало відомо, що вирішив суд.