Укр

Женщина избила чужого ребенка из-за ссоры с собственными детьми: что решил суд

Автор
Наталья Кухарик
Дата публикации
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Автор
Решение суда Новость обновлена 27 марта 2025, 20:50
Решение суда. Фото Коллаж "Телеграфа"

Ребенок получил легкие телесные повреждения

На Сумщине мать троих детей наказали за нападение на чужого ребенка. Женщина ударила мальчика пластиковой трубой на детской площадке.

Ребенок получил синяки на голове и ноге. Об этом говорится в приговоре Ковпаковского районного суда Сумы.

Инцидент произошел 2 августа 2024 около 21:30 вечером. Подсудимая увидела на площадке мальчика, которого обвинила в конфликте с ее детьми. Во время спора женщина схватила пластиковую трубу и ударила ребенка по ноге, а когда мальчик попытался скрыться, догнала его и ударила по голове.

В суде обвиняемая объяснила свои действия эмоциональным состоянием. По ее словам, дети прибежали домой и жаловались, что мальчик их оскорбляет. Она вышла поговорить с ним, но он вроде бы вел себя дерзко, нецензурно высказывался и плевал в ее сторону.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что ребенок получил легкие телесные повреждения. Психолог, работавший с мальчиком, отметил, что событие повлекло за собой психологическую травму.

Суд признал женщину виновной по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины и назначил штраф в размере 850 гривен. Кроме того, с нее взыскали 5000 гривен морального ущерба и 2000 гривен на оплату правовой помощи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что дело о нападении на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке" было закрыто. Стало известно, что разрешил суд.

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#Сумы #Избиение #Приговор суда