Женщина избила чужого ребенка из-за ссоры с собственными детьми: что решил суд
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Ребенок получил легкие телесные повреждения
На Сумщине мать троих детей наказали за нападение на чужого ребенка. Женщина ударила мальчика пластиковой трубой на детской площадке.
Ребенок получил синяки на голове и ноге. Об этом говорится в приговоре Ковпаковского районного суда Сумы.
Инцидент произошел 2 августа 2024 около 21:30 вечером. Подсудимая увидела на площадке мальчика, которого обвинила в конфликте с ее детьми. Во время спора женщина схватила пластиковую трубу и ударила ребенка по ноге, а когда мальчик попытался скрыться, догнала его и ударила по голове.
В суде обвиняемая объяснила свои действия эмоциональным состоянием. По ее словам, дети прибежали домой и жаловались, что мальчик их оскорбляет. Она вышла поговорить с ним, но он вроде бы вел себя дерзко, нецензурно высказывался и плевал в ее сторону.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что ребенок получил легкие телесные повреждения. Психолог, работавший с мальчиком, отметил, что событие повлекло за собой психологическую травму.
Суд признал женщину виновной по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины и назначил штраф в размере 850 гривен. Кроме того, с нее взыскали 5000 гривен морального ущерба и 2000 гривен на оплату правовой помощи.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что дело о нападении на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке" было закрыто. Стало известно, что разрешил суд.