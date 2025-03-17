Справу про напад на журналістів "Схем" у "Укрексімбанку" закрили: що вирішив суд

Скандал з побиттям журналістів минувся колишньому главі Укрексімбанку

Суд поставив крапку у нападі на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку". Київський апеляційний суд закрив провадження щодо конфлікту, який стався восени 2021 року. Причина – сплив термінів притягнення до відповідальності фігурантів справи.

Про це повідомила редакторка проєкту розслідувань Радіо Свобода "Схеми" Кіра Толстякова. Колегія суддів задовольнила клопотання обвинувачених і звільнила від кримінальної відповідальності колишнього голову держбанку Євгена Мецгера, ексдиректора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та ексначальника управління внутрішньої безпеки Олега Осіпова.

"В принципі такій новині я не здивована, адже ми це прогнозували", – прокоментувала журналістка.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року під час інтерв'ю Євген Мецгер обурився запитанням журналіста Кирила Овсяного. Після цього він наказав працівникам банку відібрати техніку знімальної групи та видалити запис. Журналістам вдалося відновити відео та оприлюднити його.

Після скандалу Мецгер публічно вибачився та тимчасово склав повноваження. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності. Згодом Мецгера звільнили з посади голови "Укрексімбанку", однак у листопаді 2022 року він отримав посаду керівника фінансового департаменту державного концерну "Укроборонпром".

Також раніше "Телеграф" писав, що ексглава Укрексімбанку після скандалу із нападом на журналістів отримав нову високу посаду.