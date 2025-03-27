Чоловік відмовився від мобілізації тому, що повіз зерно на елеватор: що вирішив суд

Обвинувачений наголосив, що має неповнолітніх дітей, яких потрібно забезпечувати

За ухилення від мобілізації судили чоловіка у Вінницькій області. Військовозобов'язаний відмовився з’явитися у ТЦК та СП по повістці.

Про це стало відомо з вироку Тростянецького районного суду. За матеріалами справи, обвинувачений отримав офіційний виклик до територіального центру комплектування, однак не виконав вимогу та не прибув у визначений час.

Чоловік свою вину визнав повністю. Він повідомив, що 11 січня 2024 року проходив військово-лікарську комісію в Тростянецькій лікарні, де його визнали придатним до служби. Зауважень до стану здоров’я з боку лікарів не було, і про можливі хвороби він їх не інформував.

Після проходження комісії обвинувачений прибув до пункту збору, де йому одразу вручили повістку на прибуття 24 січня 2024 року. Він усно повідомив, що не зможе прибути на відправку, однак жодних підтверджувальних документів не надав.

Суду чоловік пояснив, що працює водієм вантажного автомобіля і здійснює перевезення самостійно. Його автомобіль був завантажений пшеницею, яку він мав перевезти за договором найму до Одеської області. Він розумів, що може не встигнути повернутися до 24 січня, але протягом цього періоду нікому про свою неможливість з’явитися до ТЦК не повідомляв.

Чоловік також зізнався, що усвідомлював, що вчиняє злочин. Однак боявся йти до військкомату, оскільки розумів, що після повторної мобілізації може не повернутися додому. Він наголосив, що має двох неповнолітніх дітей, яких необхідно утримувати.

Однак суд визнав його винним за статтею 336 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Вирок суду

Раніше "Телеграф" писав про рішення суду щодо чоловіка, який "сховався від мобілізації" в кущах. Обвинувачений переконував, що з дитинства перебуває на обліку в психіатра.