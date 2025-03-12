Чоловік не пішов служити через страх загинути на війні: що вирішив суд

Раніше громадянин був "обмежено придатним"

За ухилення від мобілізації судили чоловіка у Вінницькій області. Обвинувачений не з’явився до ТЦК та СП для відправки у військову частину.

Про це стало відомо з вироку Тростянецького районного суду. За деталями справи, чоловік отримав повістку 15 липня 2024 року з вимогою прибути на збірний пункт 17 липня, однак він відмовився її прийняти та публічно заявив про небажання служити.

У суді обвинувачений пояснив свій вчинок страхом померти на війні, адже багато його родичів та знайомих загинули на фронті. Також він нагадав, що раніше мав статус "обмежено придатний" через проблеми зі здоров’ям.

Попри повне визнання провини та щире каяття, суд визнав такі причини неповажними та визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації). Обвинувачений отримав покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадуємо, що у Харкові судили чоловіка за ухилення від мобілізації. Обвинувачений, який не з’явився за викликом для проходження військової служби, отримав покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Чоловік отримав повістку та пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до служби. Військовозобов'язаному було визначено дату явки, проте він не з’явився у ТЦК та СП для відправки у військову частину.

Обвинувачений заявляв, що не може проходити службу через проблеми зі здоров’ям та необхідність догляду за дружиною, яка є особою з інвалідністю. Суд відхилив доводи обвинуваченого, оскільки той пройшов медичний огляд, який визнав його придатним до служби.

Раніше "Телеграф" писав, на Полтавщині відбувся суд над чоловіком, який відмовився від мобілізації через релігію. Під час суду він пояснив, що брати зброю до рук ньому не дозволяє віра.