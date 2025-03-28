По цене смартфона: в Украине выставили на продажу сапоги советского лётчика

В интернете есть еще несколько подобных предложений

Необычный лот появился на украинском интернет-рынке – сапоги лётчика военно-воздушных сил СССР. Обувь изготовлена из яловой кожи и имеет подкладку из басни и собачьего меха.

Продавец отмечает, что сапоги новые и не имеют недостатков, размер – 42. Соответствующее объявление размещено на одном из популярных ресурсов купли-продажи.

По информации из объявления, товар находится в Днепровском районе Киева. Владелец хочет получить за вещь 7000 гривен. Продавец самостоятельно определил стоимость лота, поэтому сложно оценить, соответствует ли она рыночной цене.

Следует отметить, что в описании упоминается только материал, из которого сделаны сапоги, и их размер. А когда обувь была изготовлена не указывается. Неизвестно также, достоверна ли информация о принадлежности обуви именно военному летчику.

Интересно, что на онлайн-платформах покупки-продажи можно найти еще несколько подобных предложений. Такие сапоги оценивают от 3550 до 7000 гривен в зависимости от состояния и комплектации.

Коллекционеры военной атрибутики часто проявляют интерес к подобным вещам, особенно если они имеют историческую ценность. Предметы военного снаряжения советских времен пользуются спросом не только в Украине, но и за рубежом.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в Украине продают советский танк Т-10. Его оценили в сумасшедшие деньги.