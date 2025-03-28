За ціною квартири: в Україні продають радянський танк Т-10

Оголошення про продаж танків не часто зустрічаються в мережі

На українських сайтах оголошень можна знайти найрізноманітніші пропозиції – від побутової техніки до нерухомості. Проте інколи трапляються й доволі незвичні об'єкти, що привертають особливу увагу користувачів.

Нещодавно в інтернеті з'явилася пропозиція придбати радянський танк Т-10 вартістю 7,3 мільйона гривень. Відповідне оголошення розміщене на одному з популярних ресурсів купівлі-продажу.

Згідно з оголошенням, бойова машина 1950 року випуску має потужність 700 кінських сил та знаходиться у місті Кам'янське Дніпропетровської області. Продавець повідомляє, що танк дістався йому від діда, який був генералом радянської армії з 1964 року. Також зазначено, що можливий обмін на інше майно.

Чи відповідає інформація в оголошенні дійсності, нам не відомо. Власник самостійно встановив ціну, і ми не можемо знати, чи не завищена вона і чи відповідає ринковій. Варто зауважити, що оголошення про продаж танків не часто зустрічаються в мережі.

Що відомо про радянський танк Т-10

Т-10 (спочатку відомий як ИС-5, потім ИС-8) – важкий танк СРСР післявоєнного періоду. Розроблений у Ленінграді наприкінці 1940-х років як розвиток серії важких танків ИС. Машина мала посилене бронювання та потужну 122-мм гармату.

Танк був на озброєнні Радянської армії з 1953 до 1993 року. Усього було виготовлено близько 1500 одиниць цієї техніки. Т-10 був останнім серійним важким танком СРСР – після нього концепція важких танків поступилася місцем основним бойовим танкам.

Бойова машина важила близько 50 тонн, мала екіпаж з 4 осіб і могла розвивати швидкість до 42 км/год. Запас ходу становив близько 250 км. Танки цього типу брали участь у військових навчаннях, але не застосовувалися у бойових діях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що рідкісні моделі авто СРСР продають за 9000 гривень. Ми дізналися, що в них такого особливого.