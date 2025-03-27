Кімнату з духом СРСР можна зняти у незвичному місці Києва: ціна не вдарить по кишені (фото)

Жити можна з тваринкою

Зняти квартиру в Києві можна майже задарма. У Києві пропонують житло, де можна перебувати з тваринами, але без дітей.

Відповідне оголошення з'явилось на сайті купівлі-продажу. Кімнату пропонують у незвичній будівлі.

Приміщення хоч і має ремонт, але більше нагадує помешкання часів Радянського Союзу. На стінах старі килими, а посеред кімнати стоїть стіл, біля нього два ліжка.

Кухня, душ та туалет знаходяться на поверсі. Будівля має власний затишний озеленений двір.

Зручне розташування: поряд з будівлею є метро, автовокзал, супермаркети. Також поруч є місце, де можна перекусити за невеликі гроші.

Також в оголошенні вказано, що житло знаходиться на першому поверсі. Загальна площа — 15 квадратних метрів.

Вартість залежить від кількості мешканців. Якщо одна людина — 3500 грн, якщо двоє, то 4500 грн в місяць без оплати комунальних послуг.

Орендар пише, що проживати можна без дітей, але з тваринкою.

Нагадаємо, у Києві здають дивний будинок з приємним бонусом. Там є всі умови для проживання.

Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі за копійки здають квартиру, але проживати можна не всім