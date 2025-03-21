За неї просять понад 1,5 млн грн: на продаж виставили ексклюзивну картину з СРСР (фото)

В оголошеннях з’явилася цінна картина радянського художника, вона в хорошому стані

В Україні продають унікальну картину радянського митця, яка до сьогодні досить добре збереглася. Для поціновувачів ретро-речей та колекціонерів це може бути гарним подарунком.

Відповідне оголошення з’явилося на популярному сайті купівлі-продажу. Як зазначив автор, це ексклюзивна робота художника Лазара Лагіна, яка має назву "Вставай теж, мамо".

Картина "Вставай теж, мамо" Картина "Вставай теж, мамо" Картина "Вставай теж, мамо"

Дана картина, яка була подарунком художника своїй дружині, є безцінною частиною історії мистецтва СРСР і єдина в Україні.Важливо зазначити, що є ще одна версія картини, яка знаходиться за кордоном. Вона відрізняється від цієї, оскільки на ній зображена мати без дитини.

Цей витвір мистецтва не лише предмет колекціонування, а й шанс на володіння частиною історії радянського мистецтва. Ціна картини складає 1 777 333 грн.

Попри свій вік картина досить добре збереглася, хоча має незначні дефекти. Однак це ще більше підкреслює її цінність.

Картина "Вставай теж, мамо" Картина "Вставай теж, мамо" Картина "Вставай теж, мамо" Картина "Вставай теж, мамо"

Для шанувальників антикваріату та мистецтва робота Лагіна стане справжнім скарбом!

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в інтернеті з'явилося розмістили оголошення для любителів ретро-автомобілів та колекціонерів. Продавець пропонує масштабні моделі автомобілів СРСР у співвідношенні 1:43. Колекція містить як цивільні, так і службові автомобілі — від таксі до карет швидкої допомоги, водночас їхній стан добре зберігся.

Також на аукціоні продають один із перших комп’ютерів, створених в Україні в 1993 році. Йдеться про навчально-ігровий комп’ютер "Олімпік-С". Він укомплектований, з документами та оригінальною коробкою, як зазначив автор.