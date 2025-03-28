"Шахеди" атакують Україні і вдень, і вночі: авіаексперт розповів, у чому причина

Анатолій Храпчинський закважив, що спочатку росіяни використовували пускові установки по п’ять дронів

Росія збільшила кількість атак "шахедами". Щоночі ворожа армія запускає по Україні сотні ударних безпілотників. Останні декілька днів дрони запускали посеред білого дня, чи є цьому пояснення?

Відповідь на це запитання "Телеграфу" дав заступник генерального директора компанії з виробництва засобів РЕБ, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський. За його словами, причиною запуску дронів вдень стало те, що збільшилася кількість засобів ураження.

Росія масштабувала виробничі потужності

"Вони [росіяни] масштабували свої виробничі потужності і можуть дозволити запускати велику кількість [шахедів"]. Вони йшли до того, щоб були цілодобові запуски, щоб суттєво навантажувати протиповітряну оборону", — каже він.

Храпчинський каже, що спочатку окупанти використовували пускові установки по п’ять "шахедів", обладнаних реактивними прискорювачами. Авіаексперт звернув увагу, що зараз росіяни запускають дрони або з окремих майданчиків, або зі спеціально споруджених для цього автотрас, де машина набирає швидкість, щоб "шахед" злетів.

"Я казав, що росіяни хочуть по 500 "шахедів" запускати [на добу], але для цього треба зрозуміти, як вони це будуть ресурсно робити. Адже потрібна дуже велика кількість команд, які будуть запускати "шахеди". І от тому їм довелося починати удень", — каже експерт з дронів.

Чи можна працювати на випередження і та знищувати майданчики у Росії

Анатолій Храпчинський також відповів на запитання, чи може Україна завадити запускам і знищувати стартові майданчики. За його словами, один такий вже був уражений.

Українські війська завдали удару по складах зберігання ударних безпілотників росіян в Орловській області РФ. Генеральний штаб ЗСУ писав, що тоді було знищено близько дві сотні БпЛА.

Наприкінці 2024 року крилаті ракети авіаційного базування Storm Shadow вже вражали цей центр обслуговування дронів-камікадзе на Орловщині. Об'єкт складається з низки бетонних споруд і має як склади для зберігання, так і приміщення для спорядження бойових частин та ремонту "шахедів".

В коментарі "Телеграфу" авіаексперт пояснив, що в центрі не лише запускали дрони, а програмували їх, проводили передпольотну підготовку та заправку.

Раніше "Телеграф" писав, що атак шахедами стане більше. Росія збирається посилити удари по Україні за допомогою безпілотників.