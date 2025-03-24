Навчилися обходити РЕБ: "Шахеди" стали ще небезпечнішими, кажуть у ЗСУ

"Заглушити" безпілотники стало складніше

Росіяни постійно намагаються обійти українські засоби протиповітряного захисту. З цією метою вони модернізували свої дрони "Шахед" покращеними можливостями протидіяти засобам радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про це розповів начальник управління комунікації Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі єдиного марафону новин. Він зазначив, що саме із цим пов’язана поява на "шахедах" 16-канальної антени китайського виробництва.

"Якщо раніше було 8 каналів, тепер 16. Треба усе подавляти засобами радіоелектронної боротьби. Тобто зазвичай "Шахед" керується супутником, де є супутникова навігація, і дрон має супутникову систему наведення. Треба його збивати з маршруту, як-то кажуть spoofing, "спантеличення", або ж, відповідно, подавлення сигналу", — пояснив він

За його словами, саме цим займаються РЕБ, щоб дрон не долетів туди, куди його направили, а десь упав у безлюдному місці. Однак прогрес не стоїть на місці, а тому дрони удосконалюються, а з ними розвиваються й засоби протидії.

Саме тому, каже Ігнат, багато РЕБ, куплених у вільному продажу, не зможуть ефективно протидіяти російським дронам.

Як повідомлялося раніше, під час атаки на Київ 23 березня росіяни використали у дроні "Шахед" термобаричну боєголовку. Експерти пояснили, що це та чому вони дуже небезпечні.