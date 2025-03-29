Россияне модернизировали "Шахеды": теперь уничтожить их можно только двумя способами

Кремль пытается повысить "живучесть" дронов

Россияне модернизировали иранские дроны-камикадзе "Шахеды", увеличив количество антенн на них. Это помогает дронам лучше противодействовать средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце. По его словам, в настоящее время эти случаи не массовые, но улучшение российских дронов наблюдается.

Эксперт говорит, что Кремль пытается повысить "живучесть" дронов, чтобы большинство из них долетало до цели. В настоящее время модернизированные "Шахеды" могут иметь до 16 антенн на одном устройстве.

Сбить такие беспилотные аппараты украинские военные могут только мобильными огневыми группами или зенитно-ракетными системами.

Напомним, что начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что оккупанты продолжают оснащать ударные дроны-камикадзе новыми деталями. Речь идет об увеличении количества антенн, теперь некоторые БПЛА имеют 16 антенн вместо 8. Не все РЭБ, которыми пользуются военные, могут эффективно обнаруживать модернизированные дроны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у России появились три новые площадки для запуска беспилотников "Шахед" по Украине. В связи с этим количество запущенных дронов во время атак может увеличиться.