Не робіть дурних помилок: як правильно звертатися до людей українською

Цей портал врятує від простих помилок

В українській мові існує багато правил та винятків, особливо у питаннях створення від імен по батькові та їх відмінювання. Більшість людей часто плутаються у тому, яке закінчення має бути під час звернення.

Як зазначає "Телеграф", вирішити цю ситуацію може портал "Словник.ua". На цьому сайті можна формувати звертання від імен та по батькові за лічені секунди.

Аби створити кличний відмінок від потрібного імені, його слід ввести у строку пошуку. Натиснути "Звернутися!", після цього портал згенерує правильне звертання за чинним правописом.

До прикладу, правильним звернення до Марині Іванівни буде — Шановна Марино Іванівно. Якщо ж йдеться не тільки про кличний відмінок, тоді слід казати — Марині Іванівні (кому?) чи Марини Іванівни (від кого?).

Часто виникає питання до відмінювання імені Ігор, портал швидко допомагає знайди відповідь. Звертаючись, правильно казати — Шановний Ігорю Львовичу. А от у давальному відмінку, відповідає на питання кому/чому, це ім'я має два правильних варіанти — Ігорю Львовичу та Ігореві Львовичеві.

До Миколи в українській правильно звертатись Миколо Віталійовичу, а не Микола Віталійович. Використовуючи давальний відмінок (питання кому/чому?), слід знати, що по батькові від Віталія має два правильних варіанти — Миколі Віталійовичу або Віталійовичеві.

Зауважимо, що вищеназваний портал швидко відмінює будь-які форми імен та по батькові. Він також наводить таблиці усіх відмінків вказаних імен.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ШІ назвав імена жінок, які будуть щасливі в шлюбі.