В Украину вернется снег? Когда и где ждать ухудшения погоды

Зима еще напомнит о себе

Весенняя погода приготовила украинцам сюрприз. Уже в начале апреля жителям западных областей придется снова достать зимнюю одежду, ведь синоптики прогнозируют возвращение снега.

По данным метеорологического сервиса Ventusky, 6 апреля снег выпадет во Львове, Черновцах и Тернополе. Прогноз подтверждает и Weather.com. Более того, во Львове снегопады могут задержаться на несколько дней.

Ухудшение погоды охватит преимущественно западные регионы страны. Жителям этих областей следует подготовиться к внезапному изменению температуры и возможных осадков, а водителям быть особенно внимательными на дорогах из-за потенциального гололеда, а также еще не спешить переобувать авто на летнюю резину.

Погода в Тернополе на 6 апреля.

Погода во Львове 6 апреля

Погода в Черновцах 6 апреля

Такие весенние сюрпризы не редкость для нашей страны. Снег в апреле обычно не лежит на земле, а быстро тает, но может создать временные неудобства.

Остальные территории Украины, согласно прогнозам, будут находиться под влиянием более умеренных погодных условий. В Житомирской и Киевской области ожидаются сильные ливни, однако ситуация еще может измениться.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киев вернутся дожди. Тем не менее, температура днем не упадет ниже +12 градусов.