"Дамо трохи грошей і квиток". Трамп оголосив "самодепортацію" зі США

Ті, хто скористається програмою, в майбутньому зможуть повернутися до Штатів, але за певних умов

"Самодепортація" — нова імміграційна програма президента США Дональда Трампа. Вона передбачає надання фінансової допомоги та квитків на літак іммігрантам, які добровільно погодяться залишити територію США, ймовірно, саме на неї натякало посольство США в Україні своїми дивними сторіз.

Про нову ініціативу Трамп розповів у інтерв’ю в програмі Fox Noticias. Глава США пояснив, що мета програми – створити "комфортні умови" для добровільного повернення іммігрантів на батьківщину.

"Ми дамо їм стипендію. Ми дамо їм трохи грошей і квиток на літак", — заявив Трамп.

Президент США наголосив, що ті, хто скористаються програмою, в майбутньому матимуть змогу повернутися до США. Проте за певних умов — вони мають "добре поводитись" і отримають згоду від уряду.

"Ми робимо самодепортацію, і ми збираємося зробити її комфортною для людей", – зазначив Трамп.

Дивні натяки посольства США в Україні

Нагадаємо, напередодні дипвідомство опублікувало доволі дивні сторіз. У картинках йшлося про візи, їх недійсність та були заклики до виїзду зі США. Вони були підписані "держсекретар США Марко Рубіо".

"Ваша віза прострочена; ваша віза відкликана; ви маєте виїхати", — такі написи були на фото.

Скільки українців виїхали до США як біженці

З початку повномасштабного вторгнення з України до США переїхало приблизно 270 000 біженців. Більшість українців отримали тимчасовий захист через спеціальні програми: "Uniting for Ukraine" (U4U), гуманітарний пароль, статус тимчасового захисту (TPS).

Як повідомляв "Телеграф", після початку свого президентського строку Дональд Трамп призупинив прийом нових заявок на програму U4U. Це викликало занепокоєння серед українців в США. Попри те, що програма U4U наразі призупинена для нових заявок, ті, хто вже перебуває в США за цією програмою, зберігають свій статус.​