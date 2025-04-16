"Мають бути там, де є люди": Трамп наказав прибрати з Вашингтона більшість урядових установ

Трамп мотивував новий указ турботою до "ефективне та економічне надання послуг" від держави, проте наслідки можуть бути сумнівні

Президент США Дональд Трамп підписав указ, у якому наказується перенести урядові установи за межі Вашингтону. Їхнє перенесення за межі столиці, на думку Білого дому, повинно забезпечити "ефективну роботу" міністерств та відомств США.

Текст указу опубліковано на офіційному сайті Білого дому. Зазначається, що указ Трампа скасовує розпорядження експрезидентів Джиммі Картера та Білла Клінтона: обидва заохочували розміщення державних установ у центральних та ділових районах Вашингтона, а також біля історичних об'єктів.

"Для ефективного та економічного надання послуг найвищої якості виконавчі департаменти та установи (агентства) мають бути там, де є люди… Скасування цих розпоряджень відновить здоровий глузд у федеральному управлінні офісними приміщеннями, звільнивши агентства від вибору економічно ефективних приміщень, а також зосередить їхню увагу на успішному виконанні місій для американських платників податків", – сказано в указі Трампа.

Втім, наслідки цього указу можуть бути сумнівні, пишуть американські ЗМІ. Офіційно у Вашингтоні, округ Колумбія, працює 17% федеральних урядовців з понад 2,4 млн осіб, які загалом зайняті у державному секторі США. Перенесення урядових установ за межі столиці матиме економічний вплив на сам Вашингтон, оскільки багато співробітників федеральних установ витрачають гроші в центрі міста, підтримуючи тамтешній бізнес, а через це – на економіку США загалом.

Щобільше, указ Трампа може створити додаткове навантаження на федеральний бюджет. Додаткове фінансування буде потрібне урядовим установам для пошуку, придбання або оренди нових приміщень за містом, а також на транспортні витрати для перевезення майна та устаткування федеральних агентств на нове місце роботи. І це тільки верхівка айсберга, оскільки витрат може бути більше, а економічні наслідки значно сильнішими.

Зазначимо, за перші місяці перебування Дональда Трампа на посаді президента США видатки федерального уряду значно зросли попри усі зусилля сформованого Трампом "Департаменту з ефективності уряду" (DOGE) на чолі з Ілоном Маском, який намагався "скоротити витратну частину" американського бюджету, роблячи це дуже сумнівними способами. Зростання федеральних витрат уряду США склало понад 154 млрд доларів – величезну цифру.

Колишній президент США Джозеф Байден вперше висловився про роботу нової адміністрації Дональда Трампа. Він піддав Білий дім жорсткій критиці, заявивши, що за майже 100 днів роботи адміністрація завдала Сполученим Штатам виключно шкоду та руйнування.