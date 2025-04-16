В США відхилили проєкт бюджету, де йшлося про припинення фінансування НАТО

Держдепартамент обурився та заблокував бюджетний проєкт Білого дому

Державний департамент США заблокував низку положень проєкту бюджету Сполучених Штатів авторства Адміністративно-бюджетного управління Білого дому. Зокрема, заблоковано пункт, у якому пропонувалося повністю припинити фінансування НАТО з боку США.

Про це сказала речник Державного департаменту США Теммі Брюс, повідомляє NBC News. Видання ознайомилося з проєктом нового бюджету, і там сказано, що фінансування Держдепартаменту та програм агентства USAID, які не встигли розгромити трампісти, буде скорочено до 28,4 млрд доларів, що у два рази менше, ніж було у минулому бюджеті.

Окрім того, управління вимагає скоротити фінансування понад 20 міжнародних організацій на 89% – до 169 млн доларів з нинішніх 1,4 млрд, зокрема цілком скасувати фінансування ООН та НАТО. Це обурило Держдепартамент.

"Мене дійсно турбує слово "ліквідувати"… Секретар Рубіо вже підтвердив нашу повну прихильність до НАТО, як і президент Сполучених Штатів. Йдеться про те, щоб зробити НАТО сильнішим", – сказала Брюс, додавши, що фінансування НАТО не може бути скасоване.

Зазначимо, що в США, схоже, значно поглибився розкол між населенням за партійною лінією. Думки населення США щодо нової тарифної політики президента Дональда Трампа, ролі США у світі та надання допомоги Україні серйозно розділилися залежно від того, яку політичну партію вони підтримують.

Найбільші військові держави Європи розробляють плани щодо поступового перебрання на себе більшої відповідальності за безпеку континенту. Це пов’язано з можливими змінами в політиці США щодо НАТО та необхідністю зменшити залежність від американської військової підтримки.