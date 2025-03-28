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У Київ повернуться дощі. Чи зіпсують вони настрій на вихідних

Автор
Марина Бондаренко
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Київ трошки намочить
Київ трошки намочить. Фото Колаж Телеграфу

Погода наприкінці цього тижня у Києві очікується хмарною, місцями мокрою та вітряною, але температура вдень не впаде нижче +12 градусів

Упродовж 28-30 березня киян очікують мінлива хмарність, вітри та місцями дрібні дощі. Але синоптики прогнозують, що денна температура в кінці тижня не опуститься нижче +12 градусів.

Крім того, у столиці вируватимуть свіжі вітри. Їх сила сягатиме 10 м/с і вони очікуються у суботу та неділю, повідомили у Meteofor.

Упродовж п'ятниці, 28 березня, на небі плаватимуть хмари, але опадів не прогнозується. Повітря вдень прогріється до +14 градусів, а вночі охолонуло до +6 градусів. Пориви вітру в цю добу не перевищать помірних 6 м/с.

Наступного дня, 29 березня, погода майже не зміниться, хоча у місто увірвуться свіжі вітри, до 10 м/с. Денна температура складе +14 градусів, а нічна — +4 градуси.

А от вже у неділю, 30 березня, хмари переважатимуть і вдень та ввечері передбачається дрібний дощ. Показники на термометрах вдень зафіксуються біля +12 градусів, а вночі — +5 градусів. Найбільші пориви вітру очікуються в обід — свіжі 8 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи очікувати несподіванок від погоди в Україні в кінці березня.

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