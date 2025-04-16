"Звичайна дитина з надзвичайною вірою": історія першого святого-міленіала

Після смерті підлітка зафіксували два дива

Карло Акутіс, який помер від лейкемії у 15 років, скоро стане першим святим католицької церкви з покоління міленіалів. Хлопець з Італії вмів програмувати і створив кілька сайтів для поширення християнської віри.

Його мати розповіла, що Карло був "звичайною дитиною" з незвичайним ставленням до релігії. Про це пише Reuters.

За даними видання, церемонія канонізації відбудеться 27 квітня на площі Святого Петра у Ватикані. На ній очікують десятки тисяч відвідувачів. Організатори сподіваються, що службу проведе Папа Франциск, який зараз одужує від пневмонії.

Тіло хлопця перенесли в місто Ассізі — це було останнім бажанням Карло. Підлітка поховали в прозорій труні з восковою маскою на обличчі, одягненого у спортивну куртку, джинси та кросівки.

"Він був як інші діти – грався, мав друзів, ходив до школи. Але він відкрив своє серце для Ісуса і поставив Його на перше місце в житті", – розповіла мати Антонія Зальцано Акутіс.

За її словами, Карло використовував свої навички програмування, щоб поширювати віру. Він також дбав про бідних і просив батьків жертвувати гроші нужденним.

Після смерті підлітка зафіксували два дива, які приписують його заступництву перед Богом. Церква визнала зцілення 4-річного бразильського хлопчика з вадами підшлункової залози та 21-річної жінки з Коста-Рики, яка була при смерті після аварії на велосипеді.

Єпископ Ассізі Доменіко Соррентіно вважає, що світ цікавиться Карло через його щиру усмішку. "Коли ми справді впевнені, що нас спасає Ісус, ми маємо бути радісними", – каже священник.

До могили Акутіса приїжджають молоді віряни з різних міст. "Мене вразило, що хлопець молодший за мене жив щасливим життям, незважаючи на хворобу", – сказав виданню 18-річний паломник Емануеле.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що папа Франциск вибрав місце свого поховання і це не Ватикан. Він давно дав розпорядження щодо свого похорону.