Митна "війна" Трампа: штучний інтелект оцінив наслідки нових тарифів для України та світу

Вони можуть мати руйнівні наслідки

Масштабні мита, які Дональд Трамп наклав на торгівельних партнерів США, можуть кардинально змінити глобальну торгівлю. Нова політика Штатів може мати кілька наслідків.

"Телеграф" попросив штучний інтелект оцінити їх. Мита, що Трамп запровадив 2 квітня додалися до 25% тарифів на автомобілі та комплектуючі (які набули чинності 3 квітня). Анонсовано й інші підвищення тарифів — 20% на імпорт з Китаю, 25% на товари з Мексики та Канади, 10% базовий тариф для всіх країн із 5 квітня).

Нова економічна політика США — наслідки для світу

Порушення ланцюгів постачання: США є найбільшим споживчим ринком світу й витрати компаній, які залежать від імпорту звідти, зростуть. Так, автовиробники з Європи, Японії чи Кореї, які експортують до США, через 25% мита на автомобілі можуть стати неконкурентоспроможними. Як наслідок — скоротиться виробництво та зміняться ланцюги постачання.

Торгова війна: Багато країн уже висловили готовність до заходів у відповідь. ЄС розглядає обмеження доступу товарів зі США, Канада погрожує тарифами на сталь і алюміній, а Китай може підвищити мита на американську сільгосппродукцію. Це може перерости у "митну війну" та скорочення світової торгівлі. За оцінками Bloomberg, середні тарифні ставки в США можуть сягнути 2%, що спричинить падіння глобального ВВП на 4% протягом кількох років.

Інфляція та уповільнення економік: Зростання цін на імпортні товари (від автомобілів до електроніки) може викликати світову інфляцію. При цьому країни, залежні від експорту до Штатів (наприклад, Японія чи Німеччина), можуть зазнати економічного спаду через скорочення попиту.

Перерозподіл ринків: Деякі країни можуть посилити торгівлю з Китаєм чи Індією, щоб замінити США. На це піде багато часу, а у короткій перспективі призведе до витрат.

Нові мита Трампа — наслідки для США

На думку нейромережі, дії Трампа мають негативні наслідки не лише для інших країн. Нові мита та тарифи мають як потенційні вигоди, так і серйозні ризики для самих Штатів.

Трамп очікує, що нові тарифи стимулюватимуть внутрішнє виробництво та скоротять торговий дефіцит. Наприклад, мита на автомобілі можуть спонукати компанії, як-от Toyota чи Volkswagen, переносити заводи до США. Також глава США, за його словами, сподівається на "нейтральний або позитивний" ефект для Tesla. Однак, за оцінкою ШІ результат може бути й негативним.

Зростання цін: Імпортні товари у США — від автомобілів до побутової техніки, злетять у ціні. Фінансист Іван Компан оцінює втрати автогалузі в $82 млрд, які будуть перекладені на покупців.

Фондовий ринок: Уже в березні 2025 року запровадження мит викликало падіння S&P 500 на 6,4%, нівелювавши поствиборчі здобутки. Подальша нестабільність може послабити довіру інвесторів.

Для довідки: S&P 500 — фондовий індекс, у кошик якого включено 500 акціонерних компаній США, що мають найбільшу капіталізацію. Список належить компанії Standard & Poor's, яка його складає. Вперше був розрахований у 1957 році.

Рецесія: Через зменшення торгівлі та зростання витрат ВВП США може скоротитися. За прогнозами Bloomberg, скорочення сягне 4%.

Торговий баланс: Тимчасово мита скоротять імпорт, проте ефект буде нівельовано через негативний вплив на експорт США. Йдеться, зокрема про сільгосппродукцію, що США постачає до Китаю, чи сталь до Канади.

Нові мита США — наслідки для України

Для України, яка потрапила під дію базового 10% тарифу (з 5 квітня) та, можливо, інших специфічних обмежень, вплив буде відчутним. Проте ШІ вважає, що у глобальному масштабі нічого катастрофічного не станеться. Нейромережа поділила наслідки на економічні та політичні.

Економічний аспект

Експорт до США: У 2023 році Україна експортувала до США товарів на $500 млн, зокрема чавун (1 млн тонн), труби та прокат. Через мито у 10% конкурентоспроможність цих товарів знизиться. Наприклад, "Інтерпайп" може втратити частину ринку безшовних труб (94 тис. тонн у 2023 році).

Обмежений вплив: Частка США в українському експорті невелика (близько 1-2% від загального обсягу). Тому наслідки нових мит будуть не такими значними, як для країн на кшталт Канади чи Китаю.

Додатковий тиск на економіку: Водночас в умовах війни та скорочення фінансової допомоги від партнерів (прогноз НБУ на 2025 рік), втрата навіть невеликої частки експорту до США ускладнить ситуацію. Ефект посилять також енергетична криза та міграція (0,2 млн осіб у 2025 році за прогнозом НБУ).

Політичний контекст

Мита можуть ускладнити відносини України та США, особливо якщо Київ намагатиметься домовитися про винятки. Водночас Трамп заявляв про готовність до угод із країнами, які уникатимуть тарифів, що відкриває вікно для переговорів.

Україна може спробувати перенаправити експорт до ЄС чи Азії. Проте ця можливість обмежена чинними антидемпінговими митами (наприклад, 41,69% на арматуру в США) і логістичними труднощами.

Висновок

Штучний інтелект передбачає турбулентність, що чекає на глобальний ринок. Він зіткнеться зі зростанням цін, скороченням торгівлі та ризиком рецесії. США заплатять інфляцією та нестабільністю за короткострокові вигоди для виробництва. Хоча для України нові мита стануть додатковим викликом у складний час, удар не буде критичним завдяки малій залежності від ринку США. Нейромережа резюмувала, що ситуація залежатиме від того, як швидко світ зможе адаптуватися до нової реальності та чи вдасться уникнути повномасштабної торгової війни.

Як розповідав "Телеграф", нові торгові мита США не торкнулися Росії, Білорусі, Куби та Північної Кореї. В Білому домі пояснили причину, але пояснення не витримують критики.