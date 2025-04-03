Техніка Apple і не тільки. Що може здорожчати в Україні через мита Трампа

Стосується не тільки Apple, але й інших відомих брендів

Найближчими місяцями українцям доведеться більше платити за улюблені "яблучні" гаджети. За прогнозами експертів, ціни на продукцію Apple можуть зрости на 10-20% через введення нових мит у США.

Президент США Дональд Трамп запровадив тарифи проти імпорту з усіх країн світу. Серед товарів, які підпадають під обмеження, опинилася й комп'ютерна техніка. Як повідомляє Reuters, відповідні торгові коди вже з'явилися у Федеральному реєстрі США, хоча публічно про мита на цю категорію ще не оголошували.

Згідно з даними, США щороку імпортують комп'ютерної техніки майже на 140 мільярдів доларів. Основними експортерами є Китай, Мексика та Тайвань.

Що це означає для українських споживачів?

Наслідки для українського ринку можуть бути відчутними вже за 1-3 місяці, коли прибудуть нові партії техніки:

нові iPhone, Mac та iPad можуть подорожчати на 10-20%;

бюджетні моделі (наприклад, iPhone з 64 ГБ пам'яті) ризикують зникнути з офіційної лінійки;

Оскільки нові пристрої стануть менш доступними для українців, може збільшитись перепродаж вживаних гаджетів.

Крім того, важливо, що Apple суттєво залежить від імпортних комплектуючих із Китаю та країн Південно-Східної Азії. Через нові мита собівартість виробництва зросте, і компанія або підвищить ціни, або змушена буде скоротити власну прибутковість.

Не лише Apple

Варто зазначити, що подорожчання торкнеться не тільки продукції Apple. Інші американські виробники комп'ютерної техніки — Dell, HP, Intel, AMD — також мають виробництва за кордоном і тому теж можуть підняти ціни на свою продукцію. Щоправда, поки немає чітких даних, наскільки значним буде це зростання.

Нагадаємо, Дональд Трамп ввів нові мита на весь імпорт. Втім, обмеження не торкнулись таких країн як Росія чи Білорусь. У США уже пояснили цей прецедент тим, що вони і так перебувають під санкціями.

"Це один із найважливіших днів в американській історії", — заявив Дональд Трамп. Він вважає, що ці заходи мають стимулювати внутрішнє виробництво та скорочувати залежність від іноземних товарів.

Проте для споживачів у всьому світі, зокрема в Україні, це означає одне — техніка Apple та інших американських виробників незабаром коштуватиме дорожче. А в Європі взагалі заявили, що Трамп розпочав торгівельну війну проти фактично всього світу.

Раніше "Телеграф" також писав, як світові лідери реагують на нові мита від США. Одні пропонують переговори, інші ж хочуть впровадити дзеркальні мита.