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В одному з міст України вже ввели подвійне підвищення тарифів на воду

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Лічильники дозволять платити тільки за спожиту воду Новина оновлена 03 квітня 2025, 10:07
Лічильники дозволять платити тільки за спожиту воду. Фото Колаж

Невеликі населені пункти можуть самостійно встановлювати будь-яку ціну на водопостачання та водовідведення

Поки в Рівному на один місяць заморозили можливість подачі води по годинах, в менших містах ситуація не настільки напружена. Міста з населенням до 100 000 осіб можуть самостійно вирішувати скільки в них коштуватиме вода та водовідведення. Зокрема в Шостці заплановано аж два підвищення вартості води протягом півріччя.

Про це йдеться в рішенні на сайті міськради. Заплановано, що з 1 травня почне діяти такий тариф на воду:

  • централізоване водопостачання — 22 грн,
  • централізоване водовідведення — 30,3 грн.

Вже з 1 серпня тариф зросте. Подальші розцінки становитимуть:

  • централізоване водопостачання — 26,4 грн,
  • централізоване водовідведення — 36,4 грн.
Додаток до рішення виконкому про підвищення тарифу на воду в Шостці
Додаток до рішення виконкому про підвищення тарифу на воду для населення

Також тим же рішенням виконкому встановили тарифи для категорій "бюджетні установи" та "інші споживачі". Дія їхніх тарифів почнеться із 1 травня, але двоетапною зміна тарифу не буде. На послуги водопостачання встановлена ціна 35,77 грн, на водовідведення — 49,31 грн.

Вартість тарифу на воду в Шостці для установ
Вартість тарифу на воду в Шостці для установ

Поки великі міста підпорядковуються рішенню НКРЕКП і тримають тарифи на рівні 2022 року, маленькі міста та громади весь цей час підвищують тарифи. Вартість може доходити до ста гривень за кубометр.

"Телеграф" розповідав, що такі розцінки будуть в Очакові. Там загальна вартість водопостачання та водовідведення сягне понад 190 грн.

Теги:
#Тарифи #Водопостачання #Шостка #Водовідведення