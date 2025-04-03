В одному з міст України вже ввели подвійне підвищення тарифів на воду

Невеликі населені пункти можуть самостійно встановлювати будь-яку ціну на водопостачання та водовідведення

Поки в Рівному на один місяць заморозили можливість подачі води по годинах, в менших містах ситуація не настільки напружена. Міста з населенням до 100 000 осіб можуть самостійно вирішувати скільки в них коштуватиме вода та водовідведення. Зокрема в Шостці заплановано аж два підвищення вартості води протягом півріччя.

Про це йдеться в рішенні на сайті міськради. Заплановано, що з 1 травня почне діяти такий тариф на воду:

централізоване водопостачання — 22 грн,

централізоване водовідведення — 30,3 грн.

Вже з 1 серпня тариф зросте. Подальші розцінки становитимуть:

централізоване водопостачання — 26,4 грн,

централізоване водовідведення — 36,4 грн.

Додаток до рішення виконкому про підвищення тарифу на воду для населення

Також тим же рішенням виконкому встановили тарифи для категорій "бюджетні установи" та "інші споживачі". Дія їхніх тарифів почнеться із 1 травня, але двоетапною зміна тарифу не буде. На послуги водопостачання встановлена ціна 35,77 грн, на водовідведення — 49,31 грн.

Вартість тарифу на воду в Шостці для установ

Поки великі міста підпорядковуються рішенню НКРЕКП і тримають тарифи на рівні 2022 року, маленькі міста та громади весь цей час підвищують тарифи. Вартість може доходити до ста гривень за кубометр.

"Телеграф" розповідав, що такі розцінки будуть в Очакові. Там загальна вартість водопостачання та водовідведення сягне понад 190 грн.