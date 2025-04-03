Через нові мита Трампа весь світ скочується у торгову війну - Микола Лукашук
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Глава Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук про нові мита Трампа
Трамп, мита і торгові війни. Чому це загрожує Україні?
США запровадили нові мита на імпорт:
- 20% — для ЄС;
- до 40% — для Азії;
- 25% — на імпорт автомобілів, які не виробляються в США;
- 10% — для решти світу, включно з Україною.
Це пряма економічна атака на ЄС і частину ключових партнерів США. Трамп реалізує свою обіцянку "взаємних тарифів": хто більше заробляє на американському ринку — той і платить більше. І тут уже починаються ризики для України. Ось чому.
Франція.
Пляшка Bordeaux в США коштувала 20–30 доларів. Тепер — 24–36.
Американці обирають своє — дешевше і доступніше. Наприклад, каліфорнійське.Продажі автоматично падають, фермери в мінусах, бюджет — без податків.
Сир Camembert був по 17 доларів — стане під 20.
Мережі закуповують менше або шукають заміну серед місцевих брендів. Французькі виробники втрачають частку ринку, а з нею — дохід і робочі місця. Фермери у Франції вже погрожують протестами — як це було під час торгових суперечок у 2018-му. Це не просто мито — це вирок для французьких виробників, які залежні від експорту в США.
Німеччина.
Volkswagen Passat коштував 31 тисячу. З митом — майже 39.
За ці гроші американці вже дивляться в бік Tesla Model 3 або Ford. Конкуренція з американськими брендами посилюється. Заводи у ФРН скорочують виробництво. До того ж, частина заводів Volkswagen уже закривається, людей звільняють.
Далі по ланцюжку: менше експорту — менше виручки. Менше виручки — скорочення працівників. Менше податків у ЄС.
А далі — хвиля невдоволення на вулицях і тиск на політиків, які будуть зайняті порятунком власних рейтингів. Коли в Європі горить у власному домі, допомога Україні відходить на другий план.
Ми теж у цьому списку — з митом у 10%.
Наш експорт до США — до 1,5 мільярда доларів на рік. Для американського ринку — дрібниця, для нас — точка росту. Метал, АПК, дерево, кабель, IT — це те, що Україна потроху заводила на складний, але перспективний ринок.
Мито не зруйнує поставки, але:
— ціна зросте;
— обсяги продажів зменшаться;
— конкурентність знизиться.
Український бізнес може не встигнути закріпитися на одному з найважливіших ринків світу.
Це не експеримент, а логічне продовження America First з 2017–2020. Тоді Трамп бив по сталі й алюмінію з ЄС, загрожував митами на французьке шампанське й сири. Тепер — на все.
Урсула фон дер Ляєн вже заявила: ЄС відповість своїми митами. Американські техногіганти, Tesla й інші автовиробники отримають додаткові податки. І ось так — країна за країною — весь світ скочується у торгову війну.
Торгова війна Трампа руйнує принципи вільної торгівлі. Кожна країна тепер думає не про партнерство, а про захист власного ринку. Це вже не світ декларацій і солідарності, а цинічна реалполітика. Достатньо згадати останні заяви "балтійських тигрів".
То чому це загроза для України?
Бо в новому світі, де кожен рятує себе, на підтримку ззовні можна розраховувати тільки доти, доки в партнерів усе добре та стабільно. А мита Трампа — це перший удар по цій стабільності.
Джерело: Telegram-канал Микола Лукашук.
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