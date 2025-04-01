Ви б ніколи не здогадалися. Яка українська акторка могла б зіграти Олену Зеленську у фільмі про неї

Кандидаток багато, але ідеально на цю роль підійшла б одна акторка

Перша леді України Олена Зеленська вже давно вийшла з тіні свого чоловіка і стала проявляти себе як політична діячка і навіть увійшла в рейтинг найвпливовіших жінок світу, що зробило її потенційною героїнею для фільму про неї. Раніше ми аналізували, які голлівудські акторки могли б втілити першу леді України на екрані, а тепер розповідаємо, хто з українських актрис міг би зіграти її у кінострічці.

Олена Зеленська поєднує у собі елегантність, силу та розум. Тому ймовірна кандидатка на її роль повинна бути саме такою. "Телеграф" звернувся до ШІ Grok і дізнався, яка українська акторка ідеально підійшла б на роль першої леді у фільмі про неї.

Дружина Володимира Зеленського — стримана жінка із внутрішнім стрижнем, яка раніше уникала публічності і була поза камерами. Зараз вона демонструє впевненість, силу та відіграє важливу роль у дипломатичній роботі України. Важливо, щоб акторка, яка на екрані перевтілиться на Олену Зеленську, як і перша леді, мала світле волосся, вишуканий стиль і природний магнетизм.

Фото: згенеровано Grok

На думку штучного інтелекту, ідеальна кандидатка на цю роль — Дар’я Петрожицька. У неї світле волосся і вона має гарний вигляд. І хоч типаж акторки менш строгий, ніж Олени Зеленської, вона змогла б легко перевтілитися на екрані. Так, знадобився б грим та зміна стилю.

Оскільки Петрожицька вміє грати емоційних героїнь, які відрізняються своєю силою (наприклад, у "Папіку"), на роль першої леді — вона ідеальний варіант, як вважає ШІ. Акторка б зобразила сентиментальність Зеленської, а її харизма додала б персонажці теплоти.

Дар'я Петрожицька в серіалі "Папік"

Також Дар’я має природну харизму, вміє триматися у кадрі і привертати увагу глядачів. І хоч її стиль гумористичний, а не драматичний здебільшого, у серіалі "Дві сестри" вона продемонструвала свою різнобічність.

Фото: згенеровано ШІ, instagram.com/petrozhitskaya

На думку ШІ, Петрожицька могла б перевтілитися у Зеленську в біографічному фільмі. У цій кінострічці акторка б показала природну енергію першої леді, але більше б фокусувалася на емоційних аспектах. Дар'я б також гарно зобразила важку роботу та силу дружини президента під час великої війни.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто б міг зіграти Зеленського у фільмі про нього. Відповідь виявилася несподіваною, але дуже логічною і обґрунтованою.