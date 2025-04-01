Вы бы никогда не догадались. Какая украинская актриса могла бы сыграть Елену Зеленскую в фильме о ней

Кандидаток много, но идеально на эту роль подошла бы одна актриса

Первая леди Украины Елена Зеленская уже давно вышла из тени своего мужа и стала проявлять себя как политический деятель и даже вошла в рейтинг самых влиятельных женщин мира, что сделало ее потенциальной героиней для фильма о ней. Ранее мы анализировали, какие голливудские актрисы могли бы реализовать первую леди Украины на экране, а теперь рассказываем, кто из украинских актрис мог бы сыграть ее в киноленте.

Елена Зеленская сочетает в себе элегантность, силу и разум. Поэтому вероятная кандидатка на ее роль должна быть именно такой. "Телеграф" обратился к ИИ Grok и узнал, какая украинская актриса идеально подошла бы на роль первой леди в фильме о ней.

Жена Владимира Зеленского — сдержанная женщина с внутренним стержнем, которая раньше избегала публичности и была вне камер. Сейчас она демонстрирует уверенность, силу и важную роль в дипломатической работе Украины. Важно, чтобы актриса, которая на экране превратится в Елену Зеленскую, как и первая леди, имела светлые волосы, изысканный стиль и естественный магнетизм.

Фото: сгенерированный Grok

По мнению искусственного интеллекта, идеальная кандидатка на эту роль — Дарья Петрожицкая. У нее светлые волосы и она выглядит хорошо. И хотя типаж актрисы менее строг, чем Елены Зеленской, она смогла бы легко перевоплотиться на нее на экране. Да, понадобился бы грим и изменение стиля.

Поскольку Петрожицкая умеет играть эмоциональных героинб, отличающиеся своей силой (например, в "Папике"), на роль первой леди — она идеальный вариант, как считает ИИ. Актриса изобразила бы сентиментальность Зеленской, а ее харизма придала бы персонажке теплоты.

Дарья Петрожицкая в сериале "Папик"

Также Дарья имеет естественную харизму, умеет держаться в кадре и привлекать внимание зрителей. И хотя ее стиль юмористический, а не драматический в большинстве своем, в сериале "Две сестры" она продемонстрировала свою разносторонность.

Фото: сгенерировано ИИ, instagram.com/petrozhitskaya

По мнению ИИ, Петрожицкая могла бы превратиться в Зеленскую в биографическом фильме. В этой киноленте актриса показала бы природную энергию первой леди, но больше бы фокусировалась на эмоциональных аспектах. Дарья также хорошо изобразила тяжелую работу и силу жены президента во время великой войны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто бы мог сыграть Зеленского в фильме о нем. Ответ оказался неожиданным, но очень логичным и обоснованным.