"Папік" Боклан чи Горбунов? Хто з українських акторів міг би зіграти Трампа у фільмі про нього

Є кілька варіантів як для драматичних стрічок, так і для комедійних

Дональд Трамп — бізнесмен, президент США та одна із найсуперечливіших постатей сьогодення. Він вже не раз ставав тим, чий образ втілювали на екрані — від пародій до драм. А що, якщо в Україні вирішать зняти власну стрічку про Трампа?

"Телеграф" звернувся до штучного інтелекту Grok із питанням про те, хто з українських акторів міг би зіграти Дональда Трампа у фільмі про нього. Ми врахували зовнішність, жестикуляцію та вік.

Важливо, щоб той, хто перевтілиться у президента США, був схожим на нього. Важливі міміка, виразні риси обличчя, самовпевненість. Актор, який зіграє Трампа, повинен мати схожу енергетику та вміти передати його манеру говорити. Оскільки президенту США 78 років, ідеальний кандидат — актор середнього віку. Тобто молоді українські актори (Тарас Цимбалюк, Олександр Рудинський) не підійдуть на цю роль.

Богдан Бенюк

На думку ШІ, перший кандидат на роль Трампа — Богдан Бенюк. Він має виразні риси обличчя і міцну статуру та гострий погляд, який може передати упевненість політика. Він уже грав складних персонажів. Зокрема, у фільмах "Срібна Земля" і "Поводир".

Фото: колаж "Телеграфу", згенеровано Grok

Бенюк міг бе перевтілитися у Трампа у драматичному фільмі. У стрічці би йшлося про бізнесове минуле політика та політичні інтриги. Однак, на думку ШІ, актор не зіграв би президента США у комедійному фільмі, адже Бенюку не вистачає легкості.

Олексій Горбунов

Олексій Горбунов має пронизливий погляд, харизму і зовнішність із виразними рисами. Тому, на думку штучного інтелекту — він ще один ідеальний кандидат на роль Трампа. Цей актор легко перевтілюється у кадрі і в драматичних, і в комедійних персонажів ("Статський радник", "Слуга народу"). І хоч Горбунок темноволосий, це можна виправити за допомогою гриму.

Фото: Getty Images, колаж "Телеграфу"

Олексій Горбунов став би ідеальним актором на роль Трампа у сатиричному фільмі, на думку ШІ. Актор зміг би показати політика не лише як президента США, а й як шоумена одночасно, але не без українського гумору.

Стас Боклан

Станіслав має виразні риси обличчя, світле волосся та великий талант. Він уміє перевтілюватися як у серйозних драматичних персонажів ("Поводир"), так і в гумористичних ("Слуга народу").

Фото: згенеровано Grok , колаж "Телеграфу"

Боклан став би ідеальним "Дональдом Трампом" у комедійному фільмі про політика. Він би передав манеру президента США говорити, але й додав би йому українського колориту.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто з голлівудських акторок підійшов би на роль Олени Зеленської у фільмі про неї. Штучний інтелект вважає, що варіант є лише один.