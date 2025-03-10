"Бачив гірше": підозрюваний у вбивстві Фаріон розповів про відвідини місця злочину

Підозрюваний поводився доволі стримано

Судові засідання у справі вбивства української мовознавиці Ірини Фаріон тривають. У понеділок, 10 березня, відбувається судовий розгляд у присутності головного підозрюваного В’ячеслава Зінченка. Журналісти перед засіданням запитали чоловіка, які емоції він відчув під час відвідин місця вбивства Фаріон.

У відповідь він заявив: "Чесно кажучи на вишколах у Правому Секторі і гірше бачив, тому місце події як місце події". "Співчуваю, але бачив гірше, тому якогось неймовірного жаху не відчув". Інформацію про це передає телеграм-канал "Говорить Великий Львів" із зали суду.

На запитання, що це за вишколи і коли він їх проходив, Зінченко сказав, що, ймовірно, вони відбувались влітку 2022-го чи 2023-го року в Івано-Франківську, Києві тощо. Також Зінченко сказав, що він не перебував на вулиці Масарика у день вбивства мовознавиці і не сидів на лавці.

Людину з фотографій, нібито причетну до злочину, яку оприлюднювали ЗМІ, Зінченко не знає. На решту запитань ЗМІ чоловік відмовився відповідати, кажучи, що дасть інформацію безпосередньо на судовому засіданні.

Раніше "Телеграф" також писав, що у Львові відбувся суд над підозрюваним у вбивстві Фаріон. Зінченко просив футболку, трансляції в Тік Ток та докази