У вбивці Фаріон був список наступних жертв: адвокат розповіла, хто в нього потрапив

Зінченко називав себе "санітаром суспільства"

Підозрюваний у вбивстві української мовознавиці Ірини Фаріон В’ячеслав Зінченко планував ліквідувати низку відомих політиків. Він активно шукав в інтернеті інформацію про своїх наступних потенційних жертв та вносив нотатки про них у свій мобільний телефон.

Про це заявила журналістам "Ратуші" адвокат Наталія Романик, яка представляє в суді потерпілу сторону — дочку Ірини Фаріон Софію. За словами Романик, Зінченко "потужно займався самоосвітою та вивчаючи літературу досить специфічного характеру".

Після вбивства Ірини Фаріон, повернувшись до Дніпра, В’ячеслав Зінченко, активно шукав інформацію про своїх наступних потенційних жертв. Він читав про їхнє місцезнаходження, місця проживання, сім’ї та роботу.

Особливий інтерес викликав у нього нардеп від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Максим Бужанський. Також його цікавив депутат Геннадій Вацак та дати проведення сесій Вінницької обласної ради.

"Ось які кандидатури він розглядає як наступні жертви, цитую: "Ахметов, Бужанский, Глава ТЦК (если такой есть), Дмитрук, Вацак, Порошенко (было б идеально), Яценюк". Окрім того, він гуглив низку прізвищ відомих бізнесменів з Дніпра і Вінниці. Переконана, якщо б його вчасно не зупинили, то наступними жертвами Зінченка стали б ті люди, яких, на його думку, він має вбити, бо, згідно з записами "Я – санитар общества!", саме він визначав, хто з громадян мав би бути наступною жертвою", — заявила Наталія Романик.

Ця інформація була отримана фахівцями під час відновлення віддалених файлів з мобільного телефону марки Realme 6 Pro, яким користувався обвинувачений.

Підозрюваний у вбивстві Фаріон – хто він

У липні 2024 року підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон, затримали в Дніпрі. Операцію із затримання реалізували спеціалісти Національної поліції України, СБУ та інших служб. Пізніше в мережі з’явилося відео, на якому очевидці зняли затримання підозрюваного.

Затриманого юнака, якого можуть підозрювати у вбивстві мовознавця Ірини Фаріон, сусіди характеризують як ввічливого, цілеспрямованого та доброзичливого хлопця. За їхніми словами, він не міг робити замах на філологіню. Батько, який служить на фронті, запевняє, що той є патріотом і мотивів для скоєння цього злочину він не мав. А мати каже, що його використовують.

Сам юнак був підписаний у соцмережах на низку ультраправих груп. Зокрема, він стежив за публічною сторінкою "Проти системи", власником якої, як зазначено в описі, є блогер Марко Бондаренко, який просуває конспірологічні теорії, а також расистські та неонацистські ідеї.

Йому було обрано запобіжний захід. 18-річного мешканця міста Дніпро відправлено під варту на 60 діб без альтернативи внесенню застави. Адвокат Ігор Сулима, який раніше неодноразово захищав підозрюваних у зраді та колаборантстві, відповів, чи може його підзахисний за бажання просити про свою мобілізацію до лав ЗСУ. Адже законом передбачено таку можливість для деяких ув’язнених. А також оцінив сукупність доказів у справі проти свого клієнта та заявив про те, що вони сумнівні. За його словами, у цьому випадку такого поняття як сукупність доказів взагалі немає.