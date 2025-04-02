Монобанк снова "лежит": клиенты жалуются на проблемы с доступом

Монобанк столкнулся со сбоем: клиенты не могут авторизоваться.

В популярном банке Monobank произошел технический сбой, что привело к неработоспособности некоторых основных функций в приложении. Многие пользователи жалуются на невозможность авторизироваться в приложении и выполнять переводы.

Пока официальные представители Монобанка не комментировали ситуацию, поэтому причина сбоя остается неизвестной. Понятно, что неработоспособность приложения охватила огромное количество пользователей.

Проблемы были отмечены при входе в приложение, выполнении переводов и других операций. Впрочем, оплаты покупок в интернете продолжают проходить.

Ждем официальной информации от Монобанка и следим за развитием ситуации.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в программе Monobank появилась новая функция — авторизация через Apple ID. Для того чтобы воспользоваться ею, у пользователя должна быть последняя версия программы.