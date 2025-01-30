У "Монобанку" з’явилася нова функція: як нею скористатися (відео)

Опубліковано також відео-інструкцію, як скористатися функцією

У програмі Monobank з’явилася нова функція — авторизація через Apple ID. Для того, щоб скористатися нею, у користувача має бути остання версія програми.

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі. Він також опублікував відео-інструкцію, як пройти авторизацію у такий спосіб.

"Зробити це можна або при вході в обліковий запис, або в налаштуваннях Монобанку", — написав Гороховський.

Скористатися новою функцією можна досить просто: необхідно увійти до програми Monobank на телефоні та вибрати із запропонованих варіантів "Вхід з Apple". Після перевірки Face ID ви зможете зайти до свого особистого кабінету.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у мобільному додатку "Монобанк" з’явилися нові обмеження. Наприклад, витрати за кордоном із картки обмежені сумою до 100 тисяч гривень на місяць, а зняття готівки — до 12 500 гривень на тиждень (приблизно 50 тисяч гривень на місяць). Крім того, є ще ціла низка обмежень, про які слід знати всім користувачам цього банку.