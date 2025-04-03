Пільговики нарешті отримають гроші: в ПФУ відповіли, коли чекати

Чому та на скільки затримують деякі соціальні виплати в Україні у 2025 році

У 2025 році змінилися правила нарахування комунальних пільг. Через це виникли затримки із отриманням громадянами цих грошей. Деякі українці скаржаться — не отримали виплати навіть за лютий та січень.

Все через нові правила. Тепер допомога нараховуватиметься за єдиним підходом, а головний критерій – середній дохід сім’ї. Якщо він не перевищує 4240 грн, пільги залишаються. Виняток – лише для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Якщо ви підпадаєте під нові умови, продовжите отримувати допомогу, а за пропущені місяці гроші прийдуть у квітні, стверджують працівники ПФУ. Надійти мають "кошти в повному обсязі". Раніше в Пенсійному фонді заявляли, що виплати призначених в січні пільг мають надійти в березні, однак вочевидь, вистачило не всім.

ПФУ про заборгованість за пільгами

Перерахунок проводиться автоматично, тож додатково подавати документи не потрібно. Але якщо змінили місце проживання, склад сім’ї чи список послуг, на які отримуєте пільгу, тоді без звернення не обійтися.

Раніше "Телеграф" розповідав, що пільги пенсіонерам не скасують одразу, навіть, якщо їхній дохід після перерахунку збільшився і перевищив норму. До кінця 2025 року вони отримуватимуть цей вид допомоги, після — зможуть претендувати на субсидію.