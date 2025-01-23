Поплатився життям за свою доброту: хто та чому вбив Леонтовича, який подарував світові "Щедрик"

Леонтович не дожив до свого світового визнання кілька місяців

Легендарну українську пісню "Щедрик", яка грала у рекламі модного будинку Chanel, подарував світові композитор та диригент Микола Леонтович. Але доля автора різдвяної колядки склалася трагічно.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, хто і за що вбив відомого українського композитора Миколу Леонтовича рівно 104 роки тому. Це сталося у його власному будинку.

Що відомо про автора "Щедрика" Миколу Леонтовича

Відомий композитор Микола Леонтович народився 1877 року в селі Монастирок у Подільській губернії (Вінницька область) у родині священника. І свою початкову музичну освіту здобув завдяки батькові, який володів скрипкою, гітарою та віолончеллю, і деякий час керував хором семінаристів.

Далі Леонтович навчався у Немирівській гімназії, звідти він перевівся до Шаргородського духовного училища, де опанував співи по нотах і міг вільно читати складні партії у церковних хорових творах. Продовжив своє навчання Леонтович у Польській духовній семінарії у Кам’янці-Подільському, а потім почав викладати у сільських школах та створив самодіяльний симфонічний оркестр.

Автор "Щедрика" Микола Леонтович

У 1904 році Миколи Леонтовича переїхав на Донбас і став учителем співу та музики в залізничній школі станції Гришино (зараз місто Покровськ). Під час революції 1095 року композитор організував хор робітників, які почали виступати на мітингах, тому діяльність Леонтовича привернула увагу поліції, тому він переїхав до Тульчина, де продовжив улюблену справу.

Саме у Тульчині Леонтович і написав легендарний "Щедрик", який знає весь світ. Усього було 5 редакцій композиції, але тільки четверта (написана в 1916), влаштувала Леонтовича настільки, що він дозволив її виконати. Це сталося 25 грудня 1916 року у Київському університеті під керівництвом Олександра Кошиця.

Микола Леонтович серед учасників Першого українського національного хору

Через кілька років Симон Петлюра створив Українську республіканську капелу, яка гастролювала по всій Європі та популяризувала не лише легендарну колядку, а й інші українські пісні, щоб показати, що Україна — не Росія, що вона має власну культуру.

Колядку "Щедрик" виконувала Українська республіканська капела, Фото: Суспільне Вінниця

До творчості Леонтовича тоді ставилися негативно, оскільки він був не лише глибоко національним композитором, а й активним громадським діячем, навіть працював у Міністерстві культури УНР, де займався розвитком української музичної освіти в школах.

Хто вбив автора "Щедрика" Миколи Леонтовича та як це сталося

Талановитий український композитор Микола Леонтович пішов із життя 23 січня 1921 року у селі Марківка. Автора "Щедрика" вбили у власному будинку пострілом з обрізу.

Згідно з радянською версією, композитор став випадково жертвою грабіжника, але пізніше правда спливла назовні й з’ясувалося, що його вбивство організувала підпільна повітова більшовицька організація. Вбивцею виявився Афанасій Грищенко — агент ВНК (Всеросійської надзвичайної комісії), яка назвавшись чекістом, напросився до будинку композитора, щоб переночувати. Вранці він застрелив Леонтовича.

Рапорт про вбивство Миколи Леонтовича, Джерело: Музей Миколи Леонтовича

Як розповів "Супільному" заслужений діяч мистецтв України Анатолій Завальнюк, українського композитора вбили за його націоналізм, за те, що своєю творчістю він закликав народ любити своє національне мистецтво.

Також є версія, що ранню смерть Леонтовича передбачила його учениця Надія Танашевич. Перед поїздкою додому композитор заїхав до неї в гості, а мама Надії вміла гадати по руці й, подивившись на долоню Леонтовича, сказала, що в нього довга лінія життя. На той момент підійшла Надія і зазначила, що мама каже неправду, адже його лінія життя майже скінчилася. Леонтович не сприйняв це серйозно і віджартувався.

"Телеграф" писав раніше, як хор Олександра Кошиця підкорив Європу в 1919 році. Хор здобув визнання на міжнародній арені, зокрема завдяки виконанню "Щедрика" Миколи Леонтовича.