Кладбище снесли, оставив его могилу: как выглядит место захоронения выдающегося хирурга Склифосовского

Последние годы жизни известный хирург провел в Полтавской области

Известный хирург Николай Склифосовский оставил после себя неизгладимый след в истории медицины, революционные методы лечения и тысячи спасенных жизней. Но мало кто знает, что он еще увлекался садоводством и пивоварением, он был первым, кто в Полтаве начал выращивать хмель. Но в 1904 году выдающегося хирурга не стало и долгое время его могила оставалась заброшенной.

"Телеграф" решил выяснить, где похоронен Николая Склифосовский и какой памятник установили на месте его захоронения. Завтра, 6 апреля, исполняется 189 лет со дня рождения выдающегося украинского врача.

Николай Склифосовский — что о нем известно

Светило медицины Николай Склифосовский родился 6 апреля 1836 года на хуторе Карантин возле города Дубоссары Херсонской губернии (теперь Молдова).

Николай Склифосовский получил среднее образование в Одессе, затем стал студентом Московского университете, где занялся глубоким изучением медицины. Он был одним из лучших студентов медицинского факультета. Затем Николая вернулся в Одессу и начал медицинскую практику, а ученую степень доктора медицины получил в Императорском Харьковском университете. Через год Склифосовский отправился за границу, где провел более двух лет, совершенствуя свои знания в области хирургии, а также изучая новейшие достижения медицины в Европе.

Николай Склифосовский работал в Одессе

После заграничной командировки Николай вернулся в Одессу и был заведующим хирургическим отделением местной больницы. Там он быстро приобрел репутацию талантливого врача.

Стоит отметить, что Склифосовский был участником четырех войн. На фронте он совершенствовал практику и оперировал раненых солдат по несколько суток без отдыха.

Николай Склифосовский был участником четырех войн

Николай Склифосовский стал основоположником научного подхода к лечению травм и операционной практике. В 1866 году он создал первые правила анестезии, которые значительно изменили подход к операции и позволили сократить количество смертельных исходов. Также именно Склифосовский усовершенствовал методы хирургического вмешательства, внедрив принципы асептики и антисептики.

Примечательно, что славой выходца из Украины, пользуются в Российской Федерации. На честь хирурга назвали московскую больницу, правда, при жизни он никогда там не бывал.

Как выглядит могила Николая Склифосовского и от чего он умер

Выдающийся хирург последние четыре года провел в Полтавской области на своей даче, которая досталась ему от родственников. Приезжай туда, Склифосовский переходил на украинский язык, которым владел с детства. Дача на Полтавщине в селе Яковцы была его душевной отрадой, он любил заниматься здесь садоводством. А еще доктор был любителем пива, он первым в Полтаве стал выращивать хмель и купил в Баварии мини-пивоварню. К нему часто приходили гости, которых он угощал хмельным напитком.

Как выглядел Николай Склифосовский

Склифосовский приезжал под Полтаву каждое лето, а в 1900 году перебрался туда окончательно. И даже несмотря на ухудшение самочувствия, поскольку из колеи Николая выбил инсульт, он продолжал принимать у себя пациентов, селян лечил абсолютно бесплатно.

В 1904 году Николай Склифосовский умер в возрасте 68 лет. Его похоронили на погосте Свято-Богородичной церкви в селе Яковцы рядом с могилой сына. Это место считается историческим, поскольку там проходила знаменитая Полтавская битва.

Сообщается, что кладбище, на котором был похоронен Склифосовский вскоре снесли, оставив только могилу врача и могилу его сына. И долгое время она оставалась заброшенной.

Николай Склифосовский похоронен в исторической местности

В 1966 году во время проведения в Полтаве международного форума хирургов, возле могил был возведен парк. Сейчас за ними ухаживают и отгородили их небольшим забором. На месте упокоения Склифосовского и его сына установлены одинаковые памятники с белыми крестами и надгробными плитами из черного лабрадорита.

На плите выдающегося хирурга высечены слова голландского врача Ван Тюльпа: "Светя другим — сгораю сам". Этот лозунг Николая Склифосовский пронес через всю свою жизнь.

Как выглядит могила Николая Склифосовского

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