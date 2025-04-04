Проїзд в одній з областей подорожчав через мобілізацію

На деяких марштрутах ціна зросла від 10 до 12 грн

Ціни на проїзд могли підняти перевізники на Волині на деяких маршрутах. Причиною цього може бути підвищення заробітньої плати працівникам, аби мати можливість їх забронювати.

Окрім того, здорожчала й вартість страхування пасажирів. Про це журналістам місцевого видання "Конкурент" розповів голова Волинської ОДА Іван Рудницький під час пресконференції у четвер, 3 квітня.

Які ціни зараз

Журналісти зазначили, якщо раніше з Копачівки до Луцька можна було доїхати за 38-40 гривень. Зараз доводиться платити 50 гривень.

Чому підняли тариф

У матеріалі видання йдеться й те, що облдержадміністрація, згідно з законом, не може впливати на формування ціни проїзного квитка.

"Щодо підняття вартості проїзду. Ви правильно підкреслили, що орган державної влади не є тим суб'єктом, який регламентує піднімати перевізникам ціни чи ні . Багато перевізників пояснюють, що ціни на квитки зросли, бо підняли заробітні плати. На сьогодні, аби отримати критичність, на підприємстві має бути певний рівень середньої заробітної плати, у тому числі й в осіб, яких бронюють. Це, я думаю, перша складова (чому здорожчав квиток, – ред.)", — сказав він.

За словами Рудницького, друга складова — страхування пасажирів, а воно зросло. Він додав, що це основні причини щодо підняття тарифів.

"Я вдячний багатьом перевізникам, тому що вони правильно реагують та відносяться до людей. Наприклад, організовують і виконують ті маршрути, які не є такими прибутковими, як-от центральні чи маршрути між ключовими містами. Вони беруть на себе це соціальне навантаження, щоб забезпечити жителів області пасажирським сполученням. Органи державної влади й місцевого самоврядування теж взяли на себе певні зобов'язання в частині поточного ремонту тих чи інших ділянок доріг, адже це теж одна з умов перевезень. Але тут ми в повному діалозі, один одного чуємо та підтримуємо", — розповів голова Волинської ОДА Іван Рудницький.

Раніше "Телеграф" писав, що в одному з міст України зросте вартість проїзду в трамваях.