Радянську гру "Ну, постривай!" з вовком продають за космічні гроші (фото)

Гра працює

В Радянські часи не було так багато гаджетів для розваг, як зараз, але певні дитячі ігри більшість пам'ятає й досі. Ба більше відому гру "Ну, постривай!" продають за чималі гроші.

Відповідне оголошення розмішено на порталі зі вживаними речами. Зауважимо, що цю гру почали виготовляти ще у 1984 році.

За словами продавця, його товар фактично новий та в ідеальному стані. Гра успішно пройшла тестування. До того ж в комплектацію входить дві батарейки, аби покупець на пошті одразу міг перевірити справність гри. Вартість — 3 800 грн.

Набір гри "Ну, постривай!" містить:

безпосередньо гру;

оригінальну коробку;

інструкцію;

дві батарейки.

Гра "Ну, постривай!" з СРСР

Гра "Ну, постривай!" з СРСР

Що відомо про гру "Ну, постривай!"

Це електронна гра, найвідоміша та найпопулярніша з серії перших радянських портативних електронних ігор з рідиннокристалічним екраном. Вироблялась під торговою маркою "Електроніка" з 1984 року. Крім гри, пристрій має функцію годинника і будильника.

Суть гри — чотири курки несуть яйця, які скочуються вниз по чотирьох лотках. Керуючи Вовком (з мультфільму "Ну, постривай!"), який може приймати чотири положення (напроти кожного лотка), потрібно наловити якнайбільше яєць у кошик. За кожне спіймане яйце гравець отримує один бал. Спочатку яйця котяться повільно, але поступово темп гри пришвидшується. Після набору кожної сотні очок темп гри трохи сповільнюється.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у мережі продають старі радянські сервізи за чималі гроші.