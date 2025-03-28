Вони точно не підуть воювати. Кому дадуть відстрочку у квітні

Підстави, які передбачені законодавством

Загальна мобілізація в Україні триває. Водночас деякі категорії громадян мають право на відстрочку від призову.

"Телеграф" розповідає, хто отримає звільнення від мобілізації у квітні. Відстрочка надається через сімейні обставини, проблеми зі здоров’ям або роботу у стратегічно важливих сферах.

Відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", право на відстрочку у квітні 2025 року мають:

люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до служби (від 6 до 12 місяців за рішенням ВЛК).

Не мобілізують чоловіків через певні сімейні обставини, а саме:

батьки трьох і більше дітей до 18 років (окрім боржників за аліментами);

одинокі батьки або ті, хто виховує дитину у разі смерті другого з батьків, позбавлення його прав чи зникнення безвісти;

особи, які доглядають за тяжкохворими рідними (чоловік/дружина, дитина, батьки або батьки подружжя);

громадяни, що опікуються неповнолітніми сиротами або дітьми без батьківського піклування;

чоловіки, у яких дружина має інвалідність I чи II групи;

опікуни людей, визнаних судом недієздатними.

Відстрочку військовозобов'язаним надають через інші особливі обставини:

члени сім’ї військових, які проходять службу та мають неповнолітніх дітей;

родичі загиблих або зниклих безвісти воїнів під час бойових дій;

члени сімей осіб, яким посмертно присвоєно звання "Герой України";

військові та цивільні, звільнені з полону (можуть бути призвані лише за власним бажанням).

За професійною діяльністю:

студенти денної або дуальної форми навчання (якщо здобувають вищий рівень освіти);

науковці, викладачі та вчителі, які працюють від 0,75 ставки та мають відповідний ступінь або звання.

Нові правила бронювання працівників

З 22 листопада 2024 року діє постанова Кабміну №1332, яка встановлює:

Відстрочки, оформлені через Мінекономіки або портал "Дія", діють лише до 28 лютого 2025 року.

Критично важливі підприємства мають підтвердити свій статус до кінця березня, інакше бронювання працівників буде анульовано.

Як оформити відстрочку

Для отримання відстрочки потрібно звернутися до територіального центру комплектування (ТЦК) та надати такі документи:

паспорт;

військово-обліковий документ;

довідки, що підтверджують підстави для відстрочки (свідоцтва про народження дітей, медичні висновки, документи про інвалідність тощо).

Варто зазначити, що для студентів, багатодітних батьків та людей з інвалідністю (будь-якої групи та форми) передбачено спрощене оформлення через мобільний застосунок "Резерв+".

Раніше "Телеграф" писав, що дехто втратив відстрочку. Кого можуть мобілізувати у квітні.