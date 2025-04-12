Урок для кожного: історик нагадав, як Кремль уже знищував українську еліту

До початку 30-х років понад 50 тисяч українців повернулися на батьківщину

Після 1922 року в радянську Україну повернулися десятки тисяч представників української військової, наукової та культурної інтелігенції. Більшість реемігрантів приїхали з Польщі, Чехословаччини та Румунії, серед яких були колишні військові армії УНР та Української Галицької армії, безробітні інтелігенти, що навчалися в місцевих ВНЗ, а також сотні науковців.

Як повідомив історик та журналіст Сергій Махун "Телеграфу", важливою частиною цих повернень був процес "українізації", до якого реемігранти прагнули долучитися.

Однак багато хто повертався через утиски, які вони зазнавали в авторитарних державах, таких як Польща й Румунія, де переслідувалися національні меншини. У Речі Посполитій та королівській Румунії багато українців страждали від політичних та національних репресій.

Сталінський режим та репресії

Більшовицька влада використовувала повернення українців для зміцнення свого впливу та посилення розколу серед емігрантських спільнот. До початку 1930-х років понад 50 тисяч українців повернулися на батьківщину. Багато з них отримали важливі посади в культурних установах, театрах, навчальних закладах та навіть у державному апараті УСРР.

Проте подальша доля більшості цих людей виявилася трагічною. Вони стали жертвами сталінських репресій, які прокотилися по Україні в 1930-40 роки.

Серед них — відомі постаті: Михайло Грушевський, який помер за нез’ясованих обставин у Кисловодській лікарні 24 листопада 1934 року, Антін Крушельницький і Мирослав Ірчан, які були розстріляні в Сандармоху 3 листопада 1937 року.

Фото: Вікіпедія. На світлинах - Грушевський, Крушельницький та Ірчан

Важливо зазначити, що після початку "українізації" та "амністії" сталінський режим постійно тримав під контролем цю ситуацію, готуючи репресії на майбутнє.

У нинішніх умовах війни, яку розв’язала Росія в Україні, нам необхідно не лише пам’ятати про ці трагічні уроки історії, але й тримати "руку на пульсі", щоб не допустити повторення цих помилок.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що сталінські "реформи" сільського господарства призвели до терору голодом та повальному знищенню українців. Це була своєрідна "пацифікація" селян на кшталт тієї, що проводила 1930 року польська влада на Галичині.