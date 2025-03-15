Ви можете стати жертвою шахраїв, якщо не дізнаєтеся про нову схему обману: ознайомтеся з інструкцією

Як шахраї використовують "сумні новини" для крадіжки даних.

В месенджері Telegram активізувалися шахраї, які використовують нову схему для крадіжки особистих даних користувачів. Вони масово розсилають повідомлення, що імітують сумну новину про смерть знайомого, супроводжуючи текст шкідливим файлом.

Як повідомляє Telegram-канал Київ News, зловмисники намагаються змусити жертву відкрити файл, який начебто містить фото або інші матеріали, пов’язані з померлим.

Насправді ж цей файл є шкідливим додатком, що після встановлення може отримати доступ до особистих даних користувача: паролів, банківських даних чи листування.

Фахівці з кібербезпеки закликають не відкривати підозрілі файли, особливо якщо вони мають розширення .apk – це інсталяційні файли для Android, які можуть містити віруси. Якщо ви отримали таке повідомлення, найкраще його ігнорувати та попередити відправника, якщо це можливо.

Щоб захистити себе, не встановлюйте програми з неперевірених джерел і використовуйте антивірусне ПЗ. У разі підозри на зараження смартфона варто негайно перевірити пристрій та змінити важливі паролі.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у сучасному світі кіберзлочини стають все більш поширеними. Одним із способів, який використовують шахраї для отримання доступу до ваших особистих даних, є прив’язка вашого номеру телефону до свого гаджета.