Важливо не лише бути багатодітним батьком: як оформити відстрочку, якщо маєш трьох дітей

Щоб скористатися правом, потрібно звернутися до ТЦК

Попри загальну мобілізацію, деякі категорії громадян мають право на відстрочку від призову. Зокрема це стосується батьків, які мають на утриманні трьох та більше дітей або дитину з інвалідністю.

Про це детальніше розповіли юристи компанії "Інсейнін". Експерти зазначають, що для отримання відстрочки важливо не лише бути батьком або опікуном, а й активно забезпечувати матеріальні та фізичні потреби дітей.

Для отримання відстрочки батьки повинні подати до територіального центру комплектування заяву з необхідними документами, залежно від бази:

якщо чоловік не проживає зі своїми дітьми, то потрібно надати рішення суду про призначення аліментів на утримання дітей та довідку з виконавчої служби про відсутність заборгованості зі сплати аліментів;

надати рішення суду про призначення аліментів на утримання дітей та довідку з виконавчої служби про відсутність заборгованості зі сплати аліментів; якщо чоловік проживає зі своїми дітьми, але розлучений з їхньою матір’ю – надати свідоцтва про народження трьох і більше дітей, рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей;

– надати свідоцтва про народження трьох і більше дітей, рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей; якщо це усиновлені діти – надати свідоцтва про народження, рішення суду про всиновлення, свідоцтво про реєстрацію шлюбу.

Документи про усиновлення також є підставою для відстрочки, якщо вони підтверджують батьківство чи опікунство над дітьми.

Нагадуємо, що багатодітні батьки можуть оформити відстрочку у застосунку "Резерв+". Однак є деякі винятки.

Скористатися електронним оформленням можуть лише ті, хто має трьох або більше дітей, народжених у шлюбі з однією жінкою , з якою чоловік перебуває у шлюбі на момент подання заявки.

Якщо діти від різних шлюбів або позашлюбні , онлайн-оформлення неможливе. Також це стосується чоловіків, які вже розлучилися з матір'ю своїх дітей. У таких випадках необхідно звертатися до відповідних органів із паперовими документами.

Раніше "Телеграф" писав, хто з українців точно отримає відстрочку від мобілізації у лютому. Близько 20 категорій громадян можуть бути звільнені від мобілізації.